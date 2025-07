Menczer Tamást meglepte, hogy a Tisza Párt ekkora bajban van + videó

– Azt tudtam, hogy a tiszások bajban vannak, nem tudnak képviselőjelölteket állítani, mert az egész párt egy kamu, egy blöff, se emberek, se szervezet, se párt. De azt nem gondoltam, hogy a pornósok között kezdenek el keresgélni – jegyezte meg közösségi oldalára feltöltött videójában Menczer Tamás, a kormánypártok kommunikációs igazgatója.

Magyar Péter elismerte Róka Réka fáradhatatlan munkáját (Forrás: Ripost)

Mint arról lapunk beszámolt, pénteken kiderült: egy ismert pornószínésznő csatlakozott a Tisza Párt csapatához.

Magyar Péter egyik fontos tiszás politikusa Róka Réka, a párt Fejér vármegyei vezetője.

Legutóbb a nagykanizsai kongresszuson Magyar Péter külön kiemelte a nő odaadó, kitartó, fáradhatatlan munkáját, és még egy oklevelet is adott neki. Úgy tudni, azt is megígérte, hogy parlamenti képviselőt csinál belőle, így biztosítva be a jövőjét a politikában.