Pornós, szopránénekes, genderaktivista, tokatábornok – alakul Magyar Péter csodacsapata

Magyar Péter, a Tisza Párt elnökének közvetlen környezetében egyre szélsőségesebb figurák bukkannak fel, amelynek legutóbbi példája Róka Réka, a párt Fejér vármegyei vezetője, akiről kiderült, hogy pornószínésznő is. A pártelnök üdvöskéje azonban csak másodikként érkezett ebből az iparágból a Tisza berkeibe, ugyanis korábban Staller Ilona, közismertebb nevén Cicciolina, korábbi baloldali olasz parlamenti képviselő is Magyar Pétert és a Tisza Pártot támogató kampányba kezdett, amelyhez az Instagramot találta a legmegfelelőbb platformnak.

Magyar Péter keblére ölelte a pornószínésznőt (Fotó: Ripost)

Bosszúszomjas pályázó a csapatban

A szexmunkásokon kívül a szoprán hangfekvésű operaénekesnő, Rost Andrea is Magyar Péter mellé állt, de csak azután, hogy nem őt választották az Operaház főigazgatójává.

Az énekesnő és a Tisza vezére többek között énekeltek már együtt egy színpadon, mégpedig azon a debreceni kampányeseményen, amelyen Magyar Péter bírálta a Kossuth-díjas opera-énekesnőt, hogy nem megfelelően énekel. Az Operaház vezetésére sikertelenül pályázó énekesnő a Hősök terén tartott tavalyi Tisza-megmozdulás után nem volt hajlandó elmondani a véleményét arról, hogy Magyar Péter a saját híveit pocskondiázta, büdösnek, büdös szájúnak nevezte őket, és a nyugdíjasokat is gúnyolta, amikor kijelentette: akiknek esetleg külföldön van a családjuk, vegyenek maguknak új gyereket, unokát.

A színész, aki kevesellte a titkos hangfelvételeket

A Tisza Párt elnökének ismertebb támogatói közé tartozik Nagy Ervin színész, aki a szülővárosában, Dunaújvárosban adott egy interjút, és amiatt sajnálkozott, hogy Magyar Péter kevés hangfelvételt készített titokban a saját feleségéről, hiszen ő maga legalább 18-at készített volna a helyében. Ráadásul Nagy Ervin ugyanebben a beszélgetésben „elvtársaknak” nevezte a Tisza Párt híveit.

Időközben változás álhatott be Nagy Ervin és Magyar Péter kapcsolatában, ugyanis a színész nem látszódott a múlt heti nagykanizsai Tisza-kongresszusról készült felvételeken, és hetek óta nem látható tőle politikai aktivitás.

Csipke Józsika megalkotója migránsokat akar és ellenzi a családi adókedvezményt

Bódis Krisztina, a Van Helyed Alapítvány vezetője a Tisza Párt első kongresszusán mondott beszédet. A Soros György által támogatott Autonómia Alapítvány Tolerancia-díjával kitüntetett író korábban egy hosszas írásban fejtette ki, hogy pártolja az illegális migrációt, emellett pedig álvalóságnak nevezte, hogy a bevándorlók terroristák lennének. Szerinte a migráció nem válság, hanem esélyt ad arra, hogy tegyük, ami alapkötelességünk: meg kell osztani embertestvéreddel, amid van vagy amire szüksége van.

Bódis Kriszta és Magyar Péter (Forrás: Facebook)

Bódis neve az LMBTQ-megmozdulás, a Budapest Pride fesztivállal kapcsolatban is visszatérően, régóta feltűnik. A 2006-os Pride Fesztiválon a vezetése mellett rendezték meg az Irodalmi Centrifuga homoszexuális tematikus estjét. A 2013-as pride-on pedig Bódis a mozgalmat támogató költők, írók egyik hazai képviselőjeként olvasott fel saját verseiből az LMBTQ-megmozdulás során, és az ő tollából származik a Csipke Józsika című LMBTQ-mese is.

A családi adókedvezmény ellen felszólaló tiszás egy gyermekvédelmi konferencián elmondta: a családi adókedvezmények rendszere esélyegyenlőtlenségeket teremt a jómódúak támogatásával a szegényekkel szemben.

Fedélzeten a közpénzből luxizó tokatábornok

A Magyar Péter körül felbukkant bosszúszomjas figurák sorát gyarapítja Ruszin-Szendi Romulusz, a Magyar Honvédség egykori parancsnoka, aki ellen nyomozás indult a korábbi ügyei miatt. Budai Gyula, a Fidesz országgyűlési képviselője a Facebook-oldalán közzétett videóban számolt be arról, hogy a Nemzeti Nyomozó Iroda – a július 8-án tett feljelentése alapján – Ruszin-Szendi Romulusz volt vezérkari főnök luxusvilla-botránya kapcsán hivatali visszaélés bűncselekménye miatt rendelt el nyomozást. Az ügyben korábban Tényi István is tett feljelentést, méghozzá hűtlen kezelés miatt az ügyészségnél.

Budai Gyula azt követően fordult a hatósághoz, hogy nyilvánosságra került a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal (Kehi) jelentése Ruszin-Szendi villabotrányáról.

A Kehi egymilliárd forintot meghaladó költséget, luxusberuházásokat és kirívóan pazarló beszerzéseket tárt fel a volt vezérkari főnöknek kialakított dunakeszi szolgálati ingatlan ügyében.

A jelentés szerint Ruszin-Szendi prémium kategóriás és egyedi berendezési tárgyakat vásároltatott közpénzre, amelyek egy átlagos szolgálati lakásban indokolatlanok, kirívóan drágák, önmagukban is több milliós tételek.

Ruszin-Szendi Romulusz a főnökét nézi (Fotó: Hatlaczki Balázs)

Az ingatlan fejlesztésével a teljes bekerülési költsége 896,9 millió forint lett, amelyhez még bruttó 132,2 millió forint értékű ingóságok beszerzése társult – olvasható a Kehi jelentésében. Azt is megállapították, hogy a beszerzések jelentős része nem a szolgálati lakás alapvető funkcióját szolgálta, hanem Ruszin-Szendi és felesége személyes kényelmét, egyedi igényeit elégítette ki. Budai szerint

megállapítható, hogy Magyar Péter honvédelmi tanácsadója hivatali helyzetével visszaélve olyan vásárlásokra adott utasítást, amelyek indokolatlanok és pazarlók voltak.

Nem ez az egyetlen botrány, amiért Ruszin-Szendi a hatóságok látókörébe került, hiszen szintén nyomozást rendeltek el szolgálati visszaélés gyanújával a volt vezérkari főnök zsírleszívásának ügyében. Ezt szerdán jelentette be a közösségi oldalán Budai Gyula. A kormánypárti politikus akkor és most is figyelmeztette Magyar Pétert, hogy indul az út a börtönbe program, utalva ezzel a Tisza Párt elnökének sokat hangoztatott fenyegetőzésére a kormánypártokkal szemben.

A TikTok-doki, akiben a Tisza-hívek is csalódtak

Óriási csalódás övezte ellenzéki körökben Kulja András szereplését az ATV-n megrendezett, egészségügyről szóló vitában. A tiszás EP-képviselő több fajsúlyos balliberális megmondóember szerint is egyértelműen veszített Takács Péter egészségügyi államtitkárral szemben. Ezt a véleményt képviseli mások mellett Csintalan Sándor, Kökény Mihály, Dull Szabolcs, Somogyi Zoltán, Ceglédi Zoltán és Hont András. Több DK-s politikus is hasonló álláspontra helyezkedett, ráadásul a tiszás aktivisták is nemtetszésüket fejezték ki Kulja teljesítményével kapcsolatban.

Takács Péter és Kulja András vitája (Forrás: ATV)

Egy aktivista úgy fogalmazott: csak azért volt jobb a fideszes, mert Kulja Andrást nem készítették fel eléggé. Erre jobban oda kellene figyelni. Egy másik, a Visszhang nevezetű tiszás akcióban részt vevő aktivista szerint ha a Tisza nem szedi össze magát, el fogják veszteni a választást. Szánalmasnak nevezte a vitát. A hölgy kijelentette, hogy most és ezek után is elkötelezetten támogatja Magyar Pétert, ugyanakkor egyre inkább azt érzi, hogy rajta kívül nincs még egy jó politikus a pártban.

Először a fővárosi frakcióban bíztam, az nem sült el jól, aztán Kulja is szimpatikus volt, de most eléggé nagyot bukott

– tette hozzá.

Akinek meglepetés volt, hogy szabadon távozhatott a rendőrségről

A nemrég rabosított Zelcsényi Miklós készítette elő Magyar Péterék nagykanizsai kongresszusát, amiről saját maga közölt egy fotót. A NAV június elején gyanúsítottként hallgatta ki a Tisza Párt programkoordinátorát, aki ellen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás miatt nyomoznak. Zelcsényi utoljára június 12-én került be az országos hírekbe, méghozzá elég negatív kontextusban. A 444 írta meg először, hogy

gyanúsítottként hallgatta ki és rabosította is a múlt héten a NAV Közép-dunántúli Bűnügyi Igazgatósága Zelcsényi Miklóst, a Tisza Párt programkoordinátorát. Zelcsényit költségvetési csalással gyanúsítják, ezen belül is jelentős vagyoni hátrányt okozó csalással. Ha bűnösnek találják, egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztéssel sújthatják.

Zelcsényi Miklós maga sem érti, hogy lehet szabadlábon (Forrás: Facebook)

Az ügyben már 2019-ben feljelentés született, és a hatóságok azóta vizsgálják az esetet. Zelcsényi Miklós korábban sportrendezvények, köztük az Ultrabalaton futóverseny szervezésével foglalkozott, a Tisza Párt környezetében tavaly jelent meg. Sajtóinformációk szerint a 2017-es Budapestman triatlon országos bajnokság szervezése miatt kell elszámolnia.

Zelcsényi Miklós kitart az ártatlansága mellett, de arról beszélt egy interjúban, hogy vitt magával tisztasági csomagot a rendőrségre. Azt is hozzátette:

Tehát szabadlábon tudtam távozni. És ez számomra egy picit azért meglepetés volt.

Vallató, listázó Tisza-alelnök

Gál András, Vályi-Nagy Vilmos, az Orbán-kormány korábbi államtitkára és Radnai Márk, a Tisza alelnöke egy korábban az államigazgatásban dolgozó nőt vallatott egy magánlakásban. Azt próbálták elérni, hogy a nő szolgáltasson terhelő információkat korábbi munkahelyéről. Az egység célja, hogy kapcsolatba lépjen az állam működésére rálátó emberekkel és tőlük – akár fenyegetéssel is – az Orbán-kormányra nézve terhelő adatokat szerezzen. A Gál-féle csoport már több személyt is megkeresett.

A történet részletei szerint Gál András a csoport középponti figurája. Ez például abból látszik, hogy az ügyvéd tartotta a kapcsolatot a munkát kereső nővel, és beszélt meg vele találkozót egy III. kerületi vendéglátóhelyre. Ott azonban – kémregénybe illő módon –

Gál András váratlanul beültette az autójába, és átvitte egy belvárosi kávézóba. Nemsokára innen is távoztak, végül a már említett lakásba vitték a nőt, ahol egyből keményen faggatni kezdték. A hölgy végül nem kapott állást a Tiszánál.

Lapunk a botrány kirobbanása után elérte a Tisza Párt információgyűjtő csapatának mindhárom érintettjét. Magyar Péter egyik fontos bizalmasa, a szálakat leginkább mozgató Gál András ügyvéd érdemben nem cáfolt semmit, Radnai Márk, a Tisza alelnöke hallgatásba menekült, Vályi-Nagy Vilmos korábbi államtitkár viszont tagadott.

Ha kell, Magyar Péter és Radnai Márk hallgat, mint a sír (Forrás: Facebook)

Titkos lista a szimpatizánsokról

Radnai Márk azzal is nagy port kavart, amikor kénytelen volt elismerni annak a titkos listának a létezését, amely a szimpatizánsaik személyes adatait, osztályozását, minősítését tartalmazza. Döbbenetes minősítésekkel illették a szimpatizánsokat: amellett, hogy rögzítették, kinek van tapasztalata online kampányban, van-e álprofilja a Facebookon, vagy politikai múltja, a megjegyzések rovatban személyes megállapítások is szerepelnek.

– Alkesz ő is, össze-vissza beszél. Facebookja nincsen, ellenzi a lájkokat és posztokat, kikövette Pétert

– olvasható az egyik név melletti jellemzésben. „Rokinyugis, moderálja a szigetes zárt csoportot” – jegyezték meg egy másik Tisza-szimpatizánsról. Volt, akit így minősítettek: „Ő kicsit fura figura, volt moderátor egy napig, pszichés gondjai vannak.” „A helyesírás és a koherens beszéd nem erősségei” – olvasható az egyik szimpatizáns neve mellett.

Az érintettek közül többen felháborodtak azon, hogy nyilvánosságra kerültek az adataik, illetve az sem esett jól a Tisza elkötelezett támogatóinak, hogy ilyen becsmérlő megjegyzésekkel illették őket.

A lista nyilvánosságra kerüléséről Magyar Péter azt állította, hogy orosz módszerekkel végrehajtott titkosszolgálati akció zajlott ellenük, valamint a gépeikre katonai kémszoftvert telepítettek. Végül kiderült, hogy erről szó sem volt, hanem egy, az aktivisták koordinációját és képzését bonyolító szűk kör számára belső használatra szánt, ám véletlenül rosszul összeállított Google-dokumentum okozta a botrányt. A Mandiner úgy értesült, hogy a párt egyik hölgy alkalmazottja alighanem figyelmetlenségből tévesen állította be a megtekintésre jogosultak körét.