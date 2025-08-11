Bezzegrománia: elmaradhat a tanévkezdés – sztrájkra készülnek a tanárok a brutális megszorítások miatt

Nem fog megkezdődni a tanév szeptember 8-án. Az oktatást nem lehet könyvelői szempontok alapján kezelni – idézte Marius Nistort, a Spiru Haret Szakszervezeti Szövetség elnökét az Adevarul című hírportál. A szakszervezeti vezető szerint a tanévnyitó helyett 30 ezer pedagógus fog aznap a kormány székháza előtt tüntetni, és ha a kormány nem vonja vissza a megszorító intézkedéseket, nagyobb szabású szakszervezeti megmozdulásokra számíthat.

Ilie Bolojan, Románia miniszterelnöke

Fotó: AFP

Simion Hnacescu, a Tanügyi Szabad Szakszervezetek Szövetségének (FSLI) elnöke szerint a találkozón rámutattak:

mind a kötelezőóraszám-, mind az osztálylétszám-növelés, mind az óraadó tanárok órabérének csökkentése súlyos következményeket von maga után nemcsak a pedagógusok, hanem a diákok számára is.

A kormány által kiadott közlemény szerint az egyeztetéseken Ilie Bolojan elmondta a szakszervezeti vezetőknek, hogy ezeket az intézkedéseket a szűkös költségvetési források és az oktatási rendszer realitásai indokolják. Emlékeztetett arra, hogy a kötelező heti óraszám 18-ról 20 órára emelésével Románia az európai átlaghoz zárkózott fel.

Több munka lesz ugyanazért a pénzért. Ez az igazság. De nyitottak vagyunk az oktatási rendszer egyszerűsítésére, hogy a tanárok ideje és energiája az oktatásra összpontosulhasson

– idézte a miniszterelnököt az Agerpres hírügynökség.

Romániában július végén lépett hatályba a GDP 9 százalékát meghaladó költségvetési hiány csökkentését célzó kormányzati intézkedések első csomagja.