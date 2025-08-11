vipkedvezményprémiumbankkártya

Hallott már róla: prémium bankkártya – mire jó, mire használható, itt mutatjuk + videó

A legtöbb esetben utazással kapcsolatos pluszszolgáltatásokat kap az ügyfél ingyen.

Magyar Nemzet
2025. 08. 11. 16:14
Fotó: Béres Attila
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A prémium bankkártyákat az különbözteti meg a sztenderd lakossági kártyáktól, hogy különböző, kiemelt szolgáltatásokat és kedvezményeket biztosít a kibocsátó bank, illetve a kártyatársaság. Ezek a kedvezmények elsősorban az utazással, pihenéssel függenek össze 

– ilyen például a repülőtéri exkluzív várók használatának lehetősége, az autóbérlés, az utasbiztosítási csomag –,

de járhat a kártyához vásárlások utáni vagy más banki tranzakciókhoz kapcsolódó hűségkedvezmény, sőt online vásárlásokhoz kapcsolódó kiterjesztett garancia is. A piacon a legtöbb nagy kereskedelmi banknál elérhetőek ezek a kártyák, de az extra szolgáltatások árát meg kell fizetni. Bár a prémium kártyák éves díja széles skálán mozog – 18 ezertől akár 120 ezer forintig is terjedhet –, a sztenderd lakossági kártyákénak mindenképpen a többszöröse. 

Az éves díj attól függ, hogy melyik bank milyen többletszolgáltatást kínál a kártyához, és az is jól látszik, hogy van a prémiumnál is prémiumabb, erről érdemes a számlavezető banknál érdeklődni.

A prémium bankkártyák legfőbb előnye tehát a hozzájuk kapcsolt extra- vagy egy-egy már igénybe vett, kifizetett szolgáltatás ingyenes kiegészítésében rejlik. Az itthoni bankoknál hozzáférhető termékek java része utazáshoz kapcsolódik: utasbiztosítási vagy reptéri VIP-csomagok, illetve ingyenes hozzáférés a nagy online hírportálokhoz vagy magazinokhoz.

Éppen ezért a prémium kártyák igénylése leginkább akkor javasolt, ha a birtokosuk életvitelszerűen utazik és szükség szerint amúgy is igénybe kell vennie a magas minőségű szállodai vagy biztosítási szolgáltatásokat. A kártyák abban segítenek, hogy a szolgáltató kiemeltként kezelje őket, például soronkívüliséget adnak.

Éppen ezért ha valaki indokolatlanul dönt a prémium kártya választása mellett, csak ok nélkül generál többletköltséget magának, hiszen olyan kiegészítő szolgáltatásokat kap, amelyekre jellemzően nem költ vagy nincs szüksége rá, esetleg máshol olcsóbban, alkalmi jelleggel megkapja azokat (lásd utasbiztosítás). 

Csak a soronkívüliség miatt felesleges éves szinten tízezreket elkölteni olyan extrára, amit jó, ha egy évben egyszer igénybe vehet a kártya tulajdonosa, vagy még akkor sem, mert olyan szolgáltatáshoz kapcsolódik, amire viszont nem költ.

A prémium kártyák célközönsége viszonylag szűk. Iparági becslések szerint jelenleg nagyjából 500-600 ezer prémium- és privátbanki ügyfél lehet összesen Magyarországon. Viszont ez az adat csak hozzávetőleges becslésre jó, hiszen nem minden vagyonosabb vagy jó jövedelmű ügyfél rendelkezik privátbanki szolgáltatással. Bár sok esetben a prémium kártyákhoz elég egy lakossági számla is.

A lakossági bankkártyák száma mindenesetre szépen emelkedett az elmúlt években: a Magyar Nemzeti Bank adatai szerint március végén már 9,57 millió, természetes személyeknél lévő fizetési kártya volt forgalomban, 2,5 százalékkal – 237 ezerrel – több az egy évvel korábbinál. A növekedés viszont egyértelműen a betéti kártyáknak köszönhető: a hitelkerettel ellátott plasztikok száma ugyanis 40 ezerrel csökkent a március végéig számolt egy év alatt.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Havas Henrik
idezojelekFacebook

Havas a „Tévedhetetlen”

Havas Henrik avatarja

Ha valakit érdekelne a 2026-os országgyűlési választás, hallgasson rám!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.