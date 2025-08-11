Hallott már róla: prémium bankkártya – mire jó, mire használható, itt mutatjuk + videó

A prémium bankkártyákat az különbözteti meg a sztenderd lakossági kártyáktól, hogy különböző, kiemelt szolgáltatásokat és kedvezményeket biztosít a kibocsátó bank, illetve a kártyatársaság. Ezek a kedvezmények elsősorban az utazással, pihenéssel függenek össze

– ilyen például a repülőtéri exkluzív várók használatának lehetősége, az autóbérlés, az utasbiztosítási csomag –,

de járhat a kártyához vásárlások utáni vagy más banki tranzakciókhoz kapcsolódó hűségkedvezmény, sőt online vásárlásokhoz kapcsolódó kiterjesztett garancia is. A piacon a legtöbb nagy kereskedelmi banknál elérhetőek ezek a kártyák, de az extra szolgáltatások árát meg kell fizetni. Bár a prémium kártyák éves díja széles skálán mozog – 18 ezertől akár 120 ezer forintig is terjedhet –, a sztenderd lakossági kártyákénak mindenképpen a többszöröse.

Az éves díj attól függ, hogy melyik bank milyen többletszolgáltatást kínál a kártyához, és az is jól látszik, hogy van a prémiumnál is prémiumabb, erről érdemes a számlavezető banknál érdeklődni.

A prémium bankkártyák legfőbb előnye tehát a hozzájuk kapcsolt extra- vagy egy-egy már igénybe vett, kifizetett szolgáltatás ingyenes kiegészítésében rejlik. Az itthoni bankoknál hozzáférhető termékek java része utazáshoz kapcsolódik: utasbiztosítási vagy reptéri VIP-csomagok, illetve ingyenes hozzáférés a nagy online hírportálokhoz vagy magazinokhoz.

Éppen ezért a prémium kártyák igénylése leginkább akkor javasolt, ha a birtokosuk életvitelszerűen utazik és szükség szerint amúgy is igénybe kell vennie a magas minőségű szállodai vagy biztosítási szolgáltatásokat. A kártyák abban segítenek, hogy a szolgáltató kiemeltként kezelje őket, például soronkívüliséget adnak.

Éppen ezért ha valaki indokolatlanul dönt a prémium kártya választása mellett, csak ok nélkül generál többletköltséget magának, hiszen olyan kiegészítő szolgáltatásokat kap, amelyekre jellemzően nem költ vagy nincs szüksége rá, esetleg máshol olcsóbban, alkalmi jelleggel megkapja azokat (lásd utasbiztosítás).

Csak a soronkívüliség miatt felesleges éves szinten tízezreket elkölteni olyan extrára, amit jó, ha egy évben egyszer igénybe vehet a kártya tulajdonosa, vagy még akkor sem, mert olyan szolgáltatáshoz kapcsolódik, amire viszont nem költ.

A prémium kártyák célközönsége viszonylag szűk. Iparági becslések szerint jelenleg nagyjából 500-600 ezer prémium- és privátbanki ügyfél lehet összesen Magyarországon. Viszont ez az adat csak hozzávetőleges becslésre jó, hiszen nem minden vagyonosabb vagy jó jövedelmű ügyfél rendelkezik privátbanki szolgáltatással. Bár sok esetben a prémium kártyákhoz elég egy lakossági számla is.