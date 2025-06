Adatgyűjtési botrány: saját támogatóikat listázták Magyar Péterék

Hétfő délután látszólag minden előzmény nélkül, Magyar Péter Facebook-posztban jelentette be, hogy állítása szerint a Tisza Párt orosz lejárató akció áldozata lett. A bejegyzés szerint egyik Discord-csoportjukból kiszivárgott egy lista, amelyen hozzájuk köthető önkéntesek adatai szerepeltek. Magyar az orosz támadást sem akkor, sem azóta nem tudta bizonyítani, a kiszivárgott lista azonban megdöbbentő információkat tartalmaz.

Saját támogatóika listázták Magyar Péterék Fotó: Hatlaczki Balázs

A szóban forgó titkos adatbázis – más portálokhoz hasonlóan – a Magyar Nemzet szerkesztőségéhez is eljutott. Cikksorozatunkban bemutatjuk, hogyan listázták, osztályozták és minősítették az embereket a Tisza Pártnál, de a dokumentumból az is világosan kiderül, hogy Magyarék digitális csapata és támogatói bázisa a Tisza állítása ellenére egyáltalán nem önszerveződő. Az újságírókhoz kikerült titkos lista egyértelműen bizonyítja: Magyar Péterék álprofilokkal, Facebook- és Discord-oktatással képzik ki támogatóikat.

Az ügyről az Átlátszó információi szerint nem értesítette senki az érintettek többségét, így a listán szereplők a sajtóból tudták meg, hogy a Tisza hanyag kezelése miatt adataik kiszivárogtak a hazai sajtóorgánumoknak. A portál számos, a kiszivárgott listán szereplő önkéntest felhívott, hogy megerősítsék vagy cáfolják az őket érintő adatok valóságtartalmát. Az általuk ellenőrzött esetekben az adatok megfeleltek a valóságnak.

– A lista készítője nem csak elérhetőségeket gyűjtött, hanem rögzítette azt is, kinek van tapasztalata online kampányban, van-e álprofilja a Facebookon, rendelkezik-e politikai múlttal, ha igen, milyennel, illetve a megjegyzések rovatban személyes megállapítások is szerepelnek – írta az Átlátszó. Például így minősítették a Tisza szimpatizánsait: „picit furának tűnik, de nagyon érzékeny lelkű, segítőkész, odaadó. Több önkéntes munkát vállalt civil szervezeteknél” vagy „elkötelezett, egyéni vállalkozó, család Fideszes”. Egy másik megjegyzés szerint: „előzőleg a Fidesz kampányában segített, admin volt a helyi polgármesternél 2019-ben. Lendületes, határozott, technikailag rendben van. XY szigetében van, megyei koordinátornak is alkalmas, nagyon jó hangulatú interjú volt”.

Az Átlátszó által megkérdezettek többsége megerősítette, hogy önkéntes szerződést kötött a párttal, amit online intéztek, ami azt bizonyíthatja, hogy a párt által kezelt adatok szivárogtak ki. Az önkénteseknek azt a kérdést is feltették, mit mondanának a választóknak a Tisza nevében. Volt, aki elmondta, hogy az online interjú után azonnal megkapta a szerződést, de azt, hogy kikkel beszélt, nem tudta pontosan megmondani, mert csak keresztnevek hangzottak el. Az adatbázisban szereplő, az interjúztatók nevét tartalmazó keresztnevek megegyeztek az általa elmondottakkal.

„Ki kellett töltenem egy GDPR-nyilatkozatot, de nem tudom pontosan, ki az adatkezelő, mert nincs nálam a szerződés. Aki interjúztatott, szerintem ő is önkéntes volt” – mesélte más. „Tudok róla, hogy kiszivárogtak az adatok, olvastam a sajtóban, illetve a Tisza-sziget koordinátor is jelezte. Szép történet.” – mondta lakonikusan egy önkéntes.

Miután Magyar Péter a mai napig semmilyen bizonyítékot nem tudott felmutatni azzal kapcsolatban, hogy bármilyen hekkertámadás érte volna őket, valójában feltételezhetően az ő hibájuk miatt kerültek ki az illegálisan gyűjtött lista adatai. Hétfőn megjelent Facebook-posztjával csupán előre próbált menekülni a rendkívül kínos botrányból. A párt később az Átlátszónak írt válaszban megismételte az orosz dezinformációs módszerről szóló védekezést és azt, hogy az illegálisan megszerzett és kiszivárogtatott adatok nem a Tisza szerveréről kerültek ki, azok tartalmáról önkénteseik értesítették a pártot.