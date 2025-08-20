Geszti Péteruszításnémeth balázshergelés

Geszti Péter is beállt a hergelők sorába

Abban bíznak, hátha lesz esélye a baloldalnak a választásokon – hívta fel a figyelmet Németh Balázs.

Magyar Nemzet
2025. 08. 20. 15:06
– Arról van szó, hogy hergelni kell, uszítani kell, gyűlöletet kell kelteni mindenféle közszolgáltatással kapcsolatban. Azt próbálják bebizonyítani, arról próbálják meggyőzni a magyar embereket, hogy nem működik az ország – mutatott rá Németh Balázs a közösségi oldalára feltöltött videójában Geszti Péter „suttyó prosztó poénjával” kapcsolatban, amelyben a vonatközlekedést becsmérelte.

Eközben azt tapasztalhatjuk a hétköznapokban, hogy – bár vannak hibák, hiszen minden területen mindig vannak hibák – összességében sokkal jobban működik Magyarország, mint 2010-ben – mutatott rá a Fidesz-frakció szóvivője.

Majd hangsúlyozta: mindez csak arról szól, hogy megint hergelni kell a magyar embereket, hogy egyre nagyobb legyen a feszültség, és így próbálják valahogy 2026 áprilisáig olyan mértékűre növelni a feszültséget és az elégedetlenséget, hogy hátha választási győzelmet hozhat az ellenzéknek.

Nem fog!

– tette hozzá a szóvivő.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bayer Zsolt
idezojelekpöcs

Péter intézkedik

Bayer Zsolt avatarja

Így megy ez odaát.

