Geszti Péter is beállt a hergelők sorába

– Arról van szó, hogy hergelni kell, uszítani kell, gyűlöletet kell kelteni mindenféle közszolgáltatással kapcsolatban. Azt próbálják bebizonyítani, arról próbálják meggyőzni a magyar embereket, hogy nem működik az ország – mutatott rá Németh Balázs a közösségi oldalára feltöltött videójában Geszti Péter „suttyó prosztó poénjával” kapcsolatban, amelyben a vonatközlekedést becsmérelte.

Fotó: MTI/Mónus Márton

Eközben azt tapasztalhatjuk a hétköznapokban, hogy – bár vannak hibák, hiszen minden területen mindig vannak hibák – összességében sokkal jobban működik Magyarország, mint 2010-ben – mutatott rá a Fidesz-frakció szóvivője.

Majd hangsúlyozta: mindez csak arról szól, hogy megint hergelni kell a magyar embereket, hogy egyre nagyobb legyen a feszültség, és így próbálják valahogy 2026 áprilisáig olyan mértékűre növelni a feszültséget és az elégedetlenséget, hogy hátha választási győzelmet hozhat az ellenzéknek.

Nem fog!

– tette hozzá a szóvivő.