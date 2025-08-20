Kiderült: ezért hergelnek Magyar Péterék az Otthon start program ellen

„Figyelem, gyűlöletkeltők! Miközben közeledik szeptember elseje, amikor indulhat a roham a bankokban a 3 százalékos Otthon start lakáshitelért, napról napra egyre nagyobb a pánik az ellenzéki oldalon” – hívta fel a figyelmet közösségi oldalán a Fidesz-frakció szóvivője. Németh Balázs rámutatott: bár a balliberálisok „a magyar valóságról szinte semmit nem tudnak”, ám azt azért még ők is érzékelik, hogy hatalmas az érdeklődés a kormány által kínált otthonteremtési lehetőség iránt.

Hergel a baloldal az Otthon start program ellen (Forrás: Facebook/Németh Balázs)

A frakcióvezető feltette a kérdést: mit tehet ilyenkor a Tisza és a többi ellenzéki párt? „Gyűlölködik, utálkozik, feszültséget kelt – már megint – magyar és magyar között”– mutatott rá.

Mint írta, azzal hergelnek a közösségi médiában, a liberális portálokon, kommentekben és „bugyuta TikTok-videókban”, hogy mindazok, akik kérik a kedvezményes, 3 százalékos hitelt, valójában a többi adófizetőt fosztják ki.

A kamat 3 százalék feletti részét ugyanis az állam fizeti, vagyis az otthon startosok ’mások pénzéből’ törlesztik a hitelüket. Tehát utálni kell őket! Mindenkit, aki él a Zorbán által nyújtott kedvezményes lehetőséggel

– fogalmazott, majd hozzátette: „Még jobban kell gyűlölni a közszolgákat (tanárokat, orvosokat, rendőröket, önkormányzati dolgozókat…), mert ők pluszban még évi egymillió forintos otthonteremtési hozzájárulást is kapnak a gonosz kormánytól.”

„Dupla kiszúrás mindazokkal, akik nem közszolgák és nem tudnak/akarnak élni az Otthon starttal! Hát ilyen az élet tiszás fejjel. Nem irigylem őket!” – zárta bejegyzését Németh Balázs.