Kapu Tibor és Farkas Bertalan kapta meg idén a Szent István-rendet + videó

Kiderült: ezért hergelnek Magyar Péterék az Otthon start program ellen

A Tisza és a többi ellenzéki párt „gyűlölködik, utálkozik, feszültséget kelt” a fix 3 százalékos Otthon start lakáshitel miatt – hívta fel a figyelmet közösségi oldalán a Fidesz-frakció szóvivője. Németh Balázs szerint napról napra egyre nagyobb a pánik az ellenzéki oldalon, mert érzékelik, hogy hatalmas az érdeklődés a kormány által kínált otthonteremtési lehetőség iránt.

Magyar Nemzet
2025. 08. 20. 12:06
„Figyelem, gyűlöletkeltők! Miközben közeledik szeptember elseje, amikor indulhat a roham a bankokban a 3 százalékos Otthon start lakáshitelért, napról napra egyre nagyobb a pánik az ellenzéki oldalon” – hívta fel a figyelmet közösségi oldalán a Fidesz-frakció szóvivője. Németh Balázs rámutatott: bár a balliberálisok „a magyar valóságról szinte semmit nem tudnak”, ám azt azért még ők is érzékelik, hogy hatalmas az érdeklődés a kormány által kínált otthonteremtési lehetőség iránt.

Hergel a baloldal az Otthon Start program ellen (Forrás: Facebook/Németh Balázs)
Hergel a baloldal az Otthon start program ellen (Forrás: Facebook/Németh Balázs)

A frakcióvezető feltette a kérdést: mit tehet ilyenkor a Tisza és a többi ellenzéki párt? „Gyűlölködik, utálkozik, feszültséget kelt – már megint – magyar és magyar között”– mutatott rá.

Mint írta, azzal hergelnek a közösségi médiában, a liberális portálokon, kommentekben és „bugyuta TikTok-videókban”, hogy mindazok, akik kérik a kedvezményes, 3 százalékos hitelt, valójában a többi adófizetőt fosztják ki.

A kamat 3 százalék feletti részét ugyanis az állam fizeti, vagyis az otthon startosok ’mások pénzéből’ törlesztik a hitelüket. Tehát utálni kell őket! Mindenkit, aki él a Zorbán által nyújtott kedvezményes lehetőséggel

– fogalmazott, majd hozzátette: „Még jobban kell gyűlölni a közszolgákat (tanárokat, orvosokat, rendőröket, önkormányzati dolgozókat…), mert ők pluszban még évi egymillió forintos otthonteremtési hozzájárulást is kapnak a gonosz kormánytól.”

„Dupla kiszúrás mindazokkal, akik nem közszolgák és nem tudnak/akarnak élni az Otthon starttal! Hát ilyen az élet tiszás fejjel. Nem irigylem őket!” – zárta bejegyzését Németh Balázs.

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Fotó: Muzslay Péter)

