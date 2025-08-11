Dübörög a diplomácia

Több német nagyváros is bejelentkezett, hogy hajlandó palesztin és zsidó gyerekeket gyógykezelésre befogadni. A terv végrehajtása több német jogszabályba is ütközik. A német kormány először történelme folyamán szankciókat rendelt el Izraellel szemben.

Egy olyan válságövezet van, ahol 1948 óta hol jobban, hol kevésbé, de dominál a konfliktus. Ez a közel-keleti belső gyűrű. Izrael és a szomszédos arab államok, Izrael és a palesztinkérdés a meghatározók. A mostani helyzetben újabb, ezúttal izraeli béketerv keletkezett. Ez az elmúlt hetvenhetedik évben a nagyon sokadik. Lényege, hogy az izraeli hadsereg benyomul és elfoglalja a teljes gázai övezetet. Ennek két stratégiai célja van. Az egyik a Hamász megsemmisítése – ez véleményem szerint lehetetlen. Gáza lakossága demokratikus úton választotta meg a szervezetet az övezet vezetésére. A 2023. október 7-i háború előtt a szervezetnek mintegy 28 ezer tagja volt. Jelentős részük a harcokban meghalt. A szervezet meggyengült, de a halottak helyére fiatal, képzetlen, ám lelkes újoncok léptek.

Számomra a kérdés a Hamász választásokon elért győzelme után az volt, mi jobb a Nyugatnak: egy olyan demokratikus erő, amely ellene van, vagy egy diktátor, amely mellette áll. A válasz egyértelmű. A diktátor.

A másik izraeli cél az elrabolt túszok kiszabadítása volt. Ez szintén nem járt sikerrel. Nyolc túszt sikerült élve kiszabadítani, a többi szabadon bocsájtás politikai alkuk és fogolycserék eredménye.

Gáza teljes elfoglalása ellen tiltakozik az izraeli lakosság egy része, hatszáz korábbi izraeli titkosszolgálati és katonai vezető levelet írt Trump elnöknek, hogy fogja vissza az izraeli miniszterelnököt. Az izraeli vezérkari főnök is a terv ellen foglalt állást. Félő, hogy a túszokat megölik, és a terület elfoglalása sok izraeli katonai áldozatot is követelne.

Az az érv, hogy akit lehet, telepítsenek ki a gázai palesztin lakosság közül, eddig semmilyen eredményre nem vezetett. Az, hogy Izrael a katonai győzelem után átadja a hatalmat egy olyan palesztin erőnek, amely sem a Hamászhoz, sem a gyenge és korrupt Palesztin Hatósághoz nem kötődik, érdekes feltételezés, de ilyen erő jelenleg nem létezik. Létre lehet hozni új palesztin vezetést, de ennek semmilyen társadalmi elfogadottsága nem lenne.