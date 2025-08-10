Háziorvos figyelmeztet: halálos baktérium terjedhet a légkondiból

Mint általában minden felső légúti betegség, a valamiért legyengültebb immunállapotban lévőket fokozottabban érinti. Könnyebben megbetegszenek, vagy súlyosabb a betegség lefolyása. Már az 50 év felettiek is hajlamosak arra, hogy komolyabb legyen számukra ez a fertőzés. Érdekes módon a férfiaknál gyakrabban figyelték meg a betegséget, mint a nőknél, illetve a dohányosok körében még többször jelentkezik – fogalmazott Dr. Prinz János, háziorvos a bama.hu vármegyei portálnak.

Kell tartanunk attól, hogy megfertőz minket a legionella az otthoni légkondicionálónkon keresztül?

A forró nyári napokon előszeretettel használjuk a légkondit otthonunkban és irodánkban, így jogosan merülhet fel bennünk a kérdés: kell tartanunk attól, hogy saját lakásunkban is elkapjuk a fertőzést? A szakember hangsúlyozta, hogy főként az ipari légkondicionálókban figyelhető meg a baktérium kialakulása, arra nagyon csekély az esély, hogy otthonunkban ilyet tapasztaljunk.

– A kis, házi klímaberendezéseknél nem fordulhat elő, legalábbis minimális az esély erre.

Ezek nem nedves rendszerek, ez más elven működik, itt nincs olyan nedves csőhálózat, ahol lerakódhatna a víz és elszaporodhatnának benne a kórokozók.

Ettől függetlenül ennek a tisztítása is szükséges, hiszen itt más gombás, bakteriális és vírusos fertőzések alakulhatnak ki – folytatta a háziorvos. Hogy mit mondott még a betegségről, arról ide kattintva olvashatnak többet.

