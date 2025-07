A játékot élvezve harcol a Vasas a nagy célért

A két évvel ezelőtti kiesés óta a nyáron kinevezett Erős Gábor a negyedik vezetőedző, aki megpróbálja visszajuttatni a Vasast az élvonalba. Az út nem ismeretlen számára: a Kazincbarcikával tavaly ezüstérmes lett, és meglepetésre repítette a csapatot az NB I-be. A bravúr után azonban távozott Borsodból, és megegyezett a Vasassal, így újabb feljutásért küzdhet.

A Vasas vezetőedzője, Erős Gábor szerint nem lehet más a cél, csak a feljutás, ehhez a célhoz keresett játékosokat. Fotó: Vasas Futball Club

Sokak szerint ez merész vállalkozás, de a tréner optimista.

Azért vállaltam ezt a feladatot, mert hiszek benne. Eleve pozitív beállítottságú ember vagyok, és olyanokat keresek magam köré, akik osztják ezt a szemléletet. Biztos vagyok benne, hogy megtalálom azokat a játékosokat, akik ugyanígy gondolkodnak

– fogalmazott Erős Gábor a Magyar Nemzetnek. – A Vasasnál nincs más cél, mint a feljutás. Ezért jöttem ide, és biztos vagyok benne, hogy ez a csapat képes erre.

Az utánpótlásból építkeznek

A Vasas FC sportigazgatója, Nagy Miklós a közelmúltban, az angyalföldiek honlapjának adott interjúban többek között arról is beszélt, hogy a klub elvárt futballfilozófiájához, játékstílusához kerestek szakembert, nem pedig fordítva. Kimondott elvárás Erős Gábor felé, hogy minél több fiatal kapjon szerepet az első csapatban, de ez a szemlélet egyébként sem idegen a 45 éves szakembertől.

A piros-kékek tudatosan építkeznek: nemcsak a kezdőcsapat kialakítása zajlik, hanem a keret szűkítése, formálása is. A múlt héten több játékostól is elköszöntek a Fáy utcában, köztük voltak korábbi alapemberek is.

A távozók listája jelzi, hogy a stáb és a vezetőség nem ragaszkodik nevekhez vagy múltbeli státuszhoz, ha azok nem illeszkednek az új szemlélethez. A szakmai munka fókuszában most az áll, hogy stabil, egységes csapatképet mutasson a Vasas már az első fordulóban – játékban, mentalitásban és szervezettségben egyaránt.

Az edzőmeccsek alapján ez jól körvonalazódik, ráadásul több saját nevelésű akadémista is debütált a felnőttek között: a 19 éves Horváth Szabolcs, valamint az egyaránt 17 esztendős Hős Zsombor, Ottucsák György és Vincze Domonkos is bemutatkozott a „nagyok” között.

Csapatként, a játékot élvezve szeretne az élvonalba jutni a Vasas Erős Gáborral. Fotó: Vasas Futball Club

A Vasas az NB I-be akar jutni a bajnokság végén

Sajtóinformációk szerint a Vasas hét játékosára nem számít a folytatásban . A hét futballista: a korábbi csapatkapitány Berecz Zsombor (középpályás), Bodnár Gergő (jobbhátvéd), Bukta Csaba (támadó), Deutsch László (balhátvéd), Jova Levente (kapus), Rácz Barnabás (középpályás) és Szánthó Regő (támadó). Az már korábban eldőlt, hogy a következő szezont nem a Fáy utcában tölti Bánfalvi Gergő, Holender Filip, Lehoczky Roland és Vida Máté. Szánthó Regő és Berecz Zsombor szerződését már fel is bontották a felek. Utóbbi a Vasas honlapján nyilatkozva azt mondta, ő kezdeményezte a távozást, mivel úgy érezte, környezetváltozásra van szüksége. Hozzátette, hogy a klub korrekt módon kezelte kérését, és köszönetet mondott mindenért, amit második vasasos időszaka alatt kapott.

Látjuk azt a magot, azt a tizenöt–húsz játékost, akikre számíthatunk. Sok a tehetséges fiatal, jó az irány, bár még van hová fejlődnünk. Nem szeretném, ha a feljutás nyomasztó teherként nehezedne a csapatra. Lehet komoly célokért harcolni úgy is, hogy élvezzük a játékot. A Vasasnál mindenki tudja, mi a dolgunk

– fogalmazott a vezetőedző, hozzátéve: magabiztossággal, önbizalommal lehet elérni az eredményeket. A cél világos, de nem válhat mantraként ismételt nyomássá, inkább belső motivációvá kell alakulnia – ezt az üzenetet közvetíti Erős Gábor nap mint nap az öltözőben.

A Vasas a felkészülést zárt kapus mérkőzésekkel zárta, a Békéscsaba és a Soroksár ellen. A bajnoki rajton vasárnap este a Csákvár látogat a Fáy utcába.

Az Erős Gáborral készült videóinterjút itt tudja megnézni: