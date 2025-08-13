Kárpátalján tartottak embervadászatot Zelenszkijék + videó

A mozgósítási rendszer Ukrajnában

Ukrajnában hadiállapot idején minden meghatározott korú férfi hadköteles. A tartalékosok és a korábban leszerelt katonák is behívhatók, ha a hadsereg létszámfeltöltése szükségessé válik. A hatóságok a közterületeken, munkahelyeken és most már egyre gyakrabban közúti ellenőrző pontokon is ellenőrzik a személyi iratokat. Az elmúlt hónapokban több határ menti városban, köztük Munkácson és Beregszászon is hasonló akciókat hajtottak végre.

A kényszersorozások elképesztő méreteket öltenek Ukrajnában

‼️🇺🇦🪖 #Ukrainian channels report that the TCC employees were spotted using a new technique in Krivoy Rog - one of them is dressed like a civilian. #Ukraine pic.twitter.com/C2vBmhrEmw — Maimunka News (@MaimunkaNews) August 8, 2025

Korábban írtunk arról, hogy már civilnek adják ki a magukat a kényszersorozók Ukrajnában – ezzel az új módszerrel próbálnak minél több férfit elkapni a busás haszon reményében.