A fokozott ellenőrzés céljáról hivatalos tájékoztatás egyelőre nem érkezett, de az intézkedés összefügghet az ukrajnai mozgósítási szabályok szigorításával, valamint a katonai szolgálat elkerülésének megakadályozására tett erőfeszítésekkel, írta az Origó.
Kárpátalján tartottak embervadászatot Zelenszkijék + videó
Helyi beszámolók szerint Kárpátalján, különösen Ungváron, az utóbbi időben érezhetően megszaporodtak az ellenőrző pontok. A hatóságok több városi helyszínen állítják meg és igazoltatják a hadköteles korú, 18 és 60 év közötti férfiakat.
Ungvár, Kárpátalja központja, az ukrán–szlovák–magyar határ közelében fekszik, így stratégiai szempontból is kiemelt helyszín. Az utóbbi hónapokban a nyugati határ menti régiókban több alkalommal hajtottak végre hasonló, hadkötelesekre irányuló razziákat.
A mozgósítási rendszer Ukrajnában
Ukrajnában hadiállapot idején minden meghatározott korú férfi hadköteles. A tartalékosok és a korábban leszerelt katonák is behívhatók, ha a hadsereg létszámfeltöltése szükségessé válik. A hatóságok a közterületeken, munkahelyeken és most már egyre gyakrabban közúti ellenőrző pontokon is ellenőrzik a személyi iratokat. Az elmúlt hónapokban több határ menti városban, köztük Munkácson és Beregszászon is hasonló akciókat hajtottak végre.
A kényszersorozások elképesztő méreteket öltenek Ukrajnában
Korábban írtunk arról, hogy már civilnek adják ki a magukat a kényszersorozók Ukrajnában – ezzel az új módszerrel próbálnak minél több férfit elkapni a busás haszon reményében.
Borítókép: A TCK emberei az ukrajnai utcákon (Fotó: Anadolu/AFP/Narciso Contreras)
