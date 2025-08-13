ungvárUkrajnahadkötelesmozgósításellenőrzésKárpátalja

Kárpátalján tartottak embervadászatot Zelenszkijék + videó

Helyi beszámolók szerint Kárpátalján, különösen Ungváron, az utóbbi időben érezhetően megszaporodtak az ellenőrző pontok. A hatóságok több városi helyszínen állítják meg és igazoltatják a hadköteles korú, 18 és 60 év közötti férfiakat.

2025. 08. 13. 11:29
A TCK emberei az ukrán utcákon Fotó: Narciso Contreras Forrás: Anadolu/AFP
A fokozott ellenőrzés céljáról hivatalos tájékoztatás egyelőre nem érkezett, de az intézkedés összefügghet az ukrajnai mozgósítási szabályok szigorításával, valamint a katonai szolgálat elkerülésének megakadályozására tett erőfeszítésekkel, írta az Origó.

Ungvár
Fotó: Narciso Contreras Anadolu/AFP

Ungvár, Kárpátalja központja, az ukrán–szlovák–magyar határ közelében fekszik, így stratégiai szempontból is kiemelt helyszín. Az utóbbi hónapokban a nyugati határ menti régiókban több alkalommal hajtottak végre hasonló, hadkötelesekre irányuló razziákat.

A mozgósítási rendszer Ukrajnában

Ukrajnában hadiállapot idején minden meghatározott korú férfi hadköteles. A tartalékosok és a korábban leszerelt katonák is behívhatók, ha a hadsereg létszámfeltöltése szükségessé válik. A hatóságok a közterületeken, munkahelyeken és most már egyre gyakrabban közúti ellenőrző pontokon is ellenőrzik a személyi iratokat. Az elmúlt hónapokban több határ menti városban, köztük Munkácson és Beregszászon is hasonló akciókat hajtottak végre.

A kényszersorozások elképesztő méreteket öltenek Ukrajnában

Korábban írtunk arról, hogy már civilnek adják ki a magukat a kényszersorozók Ukrajnában – ezzel az új módszerrel próbálnak minél több férfit elkapni a busás haszon reményében. 

Borítókép: A TCK emberei az ukrajnai utcákon (Fotó: Anadolu/AFP/Narciso Contreras)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

