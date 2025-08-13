MTIOrszágos Mentőszolgálatkánikula

Sok munkát ad a mentőknek a kánikula

Az idős, szívbeteg emberek a legveszélyeztetettebbek, ezért is fontos, hogy fokozottan figyeljünk egymásra.

Gábor Márton
2025. 08. 13. 10:57
Budapest, 2011. július 9. A tűző napsütésben álló digitális hőmérő 39 Celsius-fokot mutat a Lehel térnél. Megdőlt a budapesti, 84 éves napi melegrekord. Az eddigi fővárosi rekord 35,2 fok volt, de délután Újpesten 35,8 fokot mértek
illusztráció Fotó: MTI/Máthé Zoltán
A hőségben mintegy 10-15 százalékkal nő az olyan segélyhívások száma, amelyek valamilyen rosszulléttel kapcsolatosak, és amelyek összefüggésbe hozhatóak a kánikulával – árulta el lapunknak az Országos Mentőszolgálat (OMSZ). 

Mentőautó közlekedik megkölönböztető jelzéssel a Kerepesi út - Hungária körút kereszteződésében.
Balesethez igyekvő mentőautó a fővárosban (Forrás: MTI)

Kiemelték, 

ezeken a napokon az idős, szívbeteg emberek a legveszélyeztetettebbek, ezért is fontos, hogy fokozottan figyeljünk egymásra.

Az OMSZ javaslatai szerint ilyenkor a szívbetegségben, krónikus belgyógyászati betegségben szenvedők panasz esetén időben forduljanak háziorvosukhoz, kövessék tanácsait, hirtelen, súlyos rosszullét esetén pedig hívják a 112-es segélyhívó számot.

Az elmúlt napok sok ember szervezetét megviselték, ennek oka pedig a szokatlan hőség volt. Vasárnap megdőlt az országos melegrekord, valamint a fővárosban a hajnali és napi melegrekord is a HungaroMet közlése szerint.

Vasárnap anticiklonális hatások uralták Európa déli részének időjárását, a Kárpát-medencét pedig forró, száraz levegő töltötte ki. Országszerte 30 fok felett, a déli, délkeleti tájakon pedig

helyenként 39 Celsius-fok felett alakult a csúcshőmérséklet.

A Békés vármegyei Körösladányban 39,9 fokot mértek, amivel megdőlt az erre a napra vonatkozó napi melegrekord. Mint írták, az új rekord majdnem kerek egy fokkal haladja meg a korábbi csúcstartó 39 fokot, amelyet 1948-ban a csongrádi és túrkevei állomásokon regisztráltak.

A fővárosban vasárnap hajnalban a János-hegyen csupán 25,5 fokig tudott hűlni a levegő, amivel megdőlt a fővárosi hajnali melegrekord. 

Korábban ezen a napon a legmelegebb hajnalt 2017-ben Lágymányoson mérték, akkor 24,2 fokot rögzítettek.

Délután pedig Budapest Újpest állomáson 38,7 fokkal tetőzött a hőség, amivel új fővárosi napi melegrekord született. A korábbi, 1948-ban, Budapest Országút állomáson mért 37,9 fokos rekordot ebben az esetben is közel egy fokkal múlta felül az új.

