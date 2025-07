Itt az új világ a Vasasnál – hét játékost azonnal kiraktak a keretből

Amikor a Kazincbarcikát az NB I-be vezető Erős Gábort nevezték ki Angyalföldön vezetőedzőnek, már lehetett sejteni, nagy változások jönnek a Fáy utcában. A Vasas ugyanis újfent a másodosztályban ragadt, és a klubvezetés egyértelműsítette, hogy az új szakvezetőnek egy feladata van, mindenáron visszajutni az első osztályba. A Nemzeti Sport megtudta, hogy elkezdődtek az átalakítások, és hétfőn összesen hét játékossal közölték, nincs hely számukra a klubnál, mehetnek, ahova csak akarnak.

A Vasas keretszűkítésének a csapatkapitány, Berecz Zsombor is áldozatául esett (Fotó: Török Attila / Nemzeti Sport)

A Vasas csapatkapitánya és első számú kapusa is útilaput kapott

Természetesen az egyesület állítása szerint szakmai szempontokat figyelembe véve hozták meg a döntést. Ugyanakkor hozzátették, a hét labdarúgó elküldése azt is jelenti, hogy ezzel párhuzamosan az akadémiáról több fiatal kap majd lehetőséget arra, hogy a felnőttcsapat keretéhez csatlakozzon.

A távozók:

az eddigi csapatkapitány Berecz Zsombor (középpályás)

Bodnár Gergő (jobbhátvéd)

Bukta Csaba (támadó)

Deutsch László (balhátvéd)

Jova Levente (kapus)

Rácz Barnabás (középpályás)

Szánthó Regő (támadó)

A döntés értelmében a hét játékos már keddtől nem az első csapattal készül, hanem külön edzésprogramot követ, és szabadon tárgyalhat más klubokkal, a Vasas egyikük távozása elé sem fog akadályt gördíteni. Az már korábban eldőlt, hogy a következő szezont nem a Fáy utcában tölti Bánfalvi Gergő, Holender Filip, Lehoczky Roland és a szintén klubikonnak számító Vida Máté.

A klubelnök nem csinált titkot, már korábban belengette a jelentős keretszűkítést

Erre lehetett számítani, hiszen Nagy Miklós egy korábbi, a klub hivatalos honlapjának adott interjúban elárulta, fiatalítani és szűkíteni szeretné a Vasas keretét. Ugyanakkor nem kizárt, hogy egy-két új játékos érkezik még Angyalföldre.

– Úgy gondolom, hogy egy stabil alappal már rendelkezünk, így az értékeink megőrzése az egyik legfontosabb feladat és a fiatalításhoz a stabil váz megtartása is elengedhetetlen. Urblík József volt a Merkantil Bank Liga előző kiírásának legjobb játékosa és az első tízben rajta kívül még további öt futballistánk szerepel, köztük a saját nevelésű Girsik Attila, Iyinbor Patrik, Tóth Milán, Doktorics Áron és Baráth Botond is. Sok új igazolást semmiképpen nem tervezünk, de természetesen lesznek távozók is. Szűkíteni fogjuk a keretünket, de ezt az őszig tartó átigazolási szezon végéig fokozatosan fogjuk alakítani, ugyanis alacsonyabb költségvetésből fogjuk fenntartani a klubot – jelentette ki még június végén Nagy Miklós.

