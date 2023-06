Van egy nagy visszatérő Marco Rossi Montenegró elleni kezdőjében

Marco Rossi tehát bízik az alapcsapatában, és nem is volt semmi oka arra, hogy ne így tegyen, hiszen márciusban Bulgária ellen magabiztos győzelemmel kezdte a válogatott az Eb-selejtezőket. Most Vécsei Bálint azonban nem áll rendelkezésre, a Fradi ráadásul épp ma jelentette be a középpályás távozását, a jövője pedig képlékeny.

Vécsei helyén Callum Styles kap helyet a podgoricai kezdőben, aki pedig márciusban volt sérült, emiatt ő legutóbb még tavaly, a Görögország ellen 2-1-re megnyert felkészülési meccsen játszott a válogatottban, s gólpasszt is adott. Azóta klubjában visszatért, a Millwallal harcban volt a Premier League-feljutásért zajló rájátszásért, de végül lemaradt róla.

Az nem jelent meglepetést, hogy Gulácsi Péter távollétében továbbra is Dibusz Dénes áll a kapuban, előtte pedig a Lang Ádám, Willi Orbán, Szalai Attila trió feladata az ellenfél támadóinak semlegesítése, előttük Styles és Nagy Ádám szűri az akciókat.

Támadásban a csapatkapitány Szoboszlai Dominik mellett Sallai Roland segíti a középcsatár Ádám Martint, akit a szélekről Kerkez Milos és Bolla Bendegúz támogat majd.

A magyarok 1-0-s sikerrel utolérnék a jelenleg éllovas szerbeket, bármilyen más győzelemmel pedig megelőznék az ezúttal szabadnapos ellenfelet. A találkozó a spanyol Jesús Gil Manzano sípjelére 18 órakor kezdődik a Városi Stadionban.

A magyar labdarúgó-válogatott kezdőcsapata:

Dibusz – Lang, Orbán, Szalai – Bolla, Nagy Á., Styles, Kerkez – Sallai, Szoboszlai – Ádám.

Borítókép: Callum Styles a magyar válogatott podgoricai edzésén (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)