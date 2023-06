Sallai a győztes meccs után: Ezt többet nem engedhetjük meg!

A tabella jelenlegi formájában szép látvány (Magyarország vezeti a G csoportot), de Sallai szerint egyelőre felesleges gyönyörködni benne.

– Még messze a vége. A következő mérkőzés (a szerbek elleni – a szerk.) létfontosságú lesz. Egyelőre örülünk, hogy a szerbek döntetleneztek. Ezen az úton kell tovább haladnunk, most pihenünk, aztán lesz időnk felkészülni a következő mérkőzésre – mondta a szélső, aki felemás szezont zárt. –Nagyon nehéz idényen vagyok túl. Voltam lent, voltam fent, aztán megint fent, és sikerült jól befejezni az idényt. A válogatottnál is az utolsó mérkőzésen szép gólt szereztem. Boldogan megyek a pihenőre, aztán meglátjuk, hogy mi lesz.

Míg Sallaiék nyugodtak, Dibusz frusztrált volt

A magyar válogatott kapuját őrző Dibusz Dénes újabb kapott gól nélküli mérkőzést hozott le, és

a mieinken kívül csak két válogatott, a portugál és a francia mondhatja el még magáról, hogy az Eb-selejtezőn még nem vették be a kapuját.

– Könnyebbség, ha a csapat nem kap gólt, mert akkor nagy baj már nem lehet. Vannak olyan játékosaink, akik meg tudnak villanni. Sajnos ez Montenegróban nem történt meg, de úgy gondolom, hogy az idei négy meccs bizonyítja, hogy a válogatott védekezése stabilizálódott. Egy-két lehetőséget engedünk csak az ellenfeleknek, ami biztató. Nagyon örülök neki, hogy az idei meccsek mindegyikét sikerült kapott gól nélkül lehozni. Bízom benne, hogy a folytatás is ilyen lesz – tekintett előre a Ferencváros hálóőre.

Dibusz azt is elárulta, szerinte milyen téren teljesített jobban a magyar válogatott a Montenegró elleni, 0-0-val zárult összecsapáshoz képest.

– Ott nem próbálkoztunk elég lövéssel, beadással. Lassabban játszottunk, nem voltunk annyira határozottak, mint ma. Most lövésekkel, beadásokkal akartuk befejezni a támadásokat. Montenegróban kicsit óvatosabbak voltunk, nem volt komoly helyzetünk, ezért meg kellett elégednünk a döntetlennel. Szerencsére ma az első félidőben sikerült megszerezni a vezetést. Bár én a kapuban már elég frusztrált voltam, amikor sorra maradtak ki a lehetőségek, de végül Barni betalált. Szerintem már akkor le is zárhattuk volna a találkozót, ha egy-két lövés még beakad a félidő hátralévő részében. Sajnos nem így történt, és a második félidőben volt egy-két meleg helyzet, amikor a litvánok egymás után rúgták a szögleteket. Ez bármikor veszélyt teremthet. Ezt megúsztuk, utána rendeztük a sorainkat, Sallai pedig egy óriási góllal eldöntötte a mérkőzést. Megérdemelt és magabiztos győzelmet arattunk – folytatta.

Dibusz végezetül hozzátette, új klubbéli csapattársa, Varga Barnabás a válogatott után a Ferencvárosnál is megcsillogtatja majd a tudását.

– Nagyon örültem neki, hogy betalált, ez lökést fog neki adni. Azok után, hogy gólkirályként fejezte be az idényt, most a válogatottban is megszerezte az első gólját, szerintem ennél jobb belépő a Fradinál sem kell. Remélem, hogy elég játéklehetőséget fog kapni, a mai meccsen láthattuk, hogy hasznos tagja lehet a csapatnak.

Borítókép: Sallai Roland a Litvánia elleni mérkőzésen (Fotó: Mirkó István)