Aggasztó Milák Kristóf formája a fukuokai világbajnokság előtt?

Milák Kristóf tavaly nagyszerű nyarat zárt, hiszen a budapesti világbajnokságon 100 és 200 pillangón is aranyérmet szerzett, az utóbbi számban ráadásul megjavította a saját világcsúcsát. Aztán a római Európa-bajnokságon Milák megmutatta, hogy gyorsúszásban is helye van a legjobbak között, 100 gyorson ezüstérmes lett, s gyakorlatilag világcsúcsba kergette a románok zsenijét, David Popovicit.

Milák Kristóf formája jelenleg elmarad a várakozástól, de ez nála nem jelent semmit. Fotó: Kovács Tamás

Mivel pillangón jelenleg nincs igazán nagy kihívója (főleg a 100-on sokáig őt motiváló Caeleb Dressel bizonytalan jövője miatt), Milák idén saját bevallása szerint is a gyors felé fordult, s alighanem Popovici elkapása lebegett a szeme előtt. Innen nézve kisebb kudarcnak tekinthető, hogy Sós Csaba szövetségi kapitány kijelentette, a 23 éves klasszis a vb-n nem bővíti a repertoárját, eddigi fő számai, a 100 és 200 pillangó mellett csupán a gyorsváltókban áll rajthoz.

Pedig az áprilisban rendezett kaposvári ob-n még minden a legnagyobb rendben volt, Milák négy egyéni aranyérmet szerzett, a pillangók mellett 100 és 200 gyorson is nyert, méghozzá biztató időkkel. Mi történt azóta?

– Az azt követő időszaka nem sikerült jól, erről nem akarok most bővebben beszélni, ez valószínűleg azt fogja eredményezni, hogy nem bővítjük most a repertoárját, amit viszont már nagyon régóta terveztünk – nyilatkozta az InfoRádiónak Sós Csaba. – Az Európa-bajnokságon már látható volt, hogy a 200 gyors és a 200 pillangó ütötte egymást, ilyen torlódás itt is van, és azért ez világbajnokság.

Milák Kristóf továbbra is aranyesélyes

A szövetségi kapitány a Nemzeti Sportnak megerősítette, hogy mivel nem sikerült százszázalékosan Milák felkészülése, csak száz és kétszáz pillangón indul egyéniben a vb-n. Sós Csaba ugyanakkor hangsúlyozta, hogy nem drámai a helyzet, Milák 2020-ban többhetes, a szervezetét komolyan megviselő koronavírus-fertőzés után nem sokkal már szenzációs időt úszott, sőt tavaly tavasszal a budapesti vb előtt is volt olyan időszak, amikor az edzője, Virth Balázs aggódott a szereplése miatt, aztán az eredmények mégis jöttek.

– Őszintén mondom, voltak olyan időszakok, amikor nem volt megfelelő a felkészülése, de ebből nem lehet semmit sem levonni, olyan állapotban viszont bizonyosan nincs, hogy további számokat most felvegyen – fogalmazott Sós Csaba.