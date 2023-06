A bejegyzés több szempontból is érdekes: egyrészt jelzi, hogy Alcaraz legyőzése után Marozsán olyan presztízst harcolt ki magának a nemzetközi teniszéletben, amely nem tűnik el egyik pillanatról a másikra, másrészt ismét rávilágít arra, hogy mekkora bravúrt volt, amit a magyar teniszező elért Rómában.

Novak Djokovics érdekes tanácsokat kapott

A szakíró bejegyzése alatt az egyik hozzászóló azt valószínűsítette, hogy az Alcaraz elleni elődöntőre készülve Novak Djokovics újra és újra megnézi a felvételeket Marozsán győzelméről. A magyar játékossal ellentétben Djokovics még nem győzte le Alcarazt, igaz, a pénteki elődöntő mindössze a második egymás elleni mérkőzésük lesz: tavaly Madridban, szintén salakon a spanyol kiélezett csatában verte a szerbet.

Cicipasz már korábban is nyilatkozott meghökkentő módon egy-egy vereség után, most is a többségtől eltérő módon látta a meccsét és veresége okait.

– Alcaraz jól játszott, de nem kiemelkedően. Keveset hibázott, és ez elég volt neki. Nem éreztem az adrenalint és a nyomást, nyugodtabb volt a szokásosnál. A meccs előtt aludtam húsz percet, korábban nem csináltam ilyet, és azt hiszem, ezután sem fogok – mondta a görög játékos.

A tanácsok alapján tehát Djokovics jobban jár, ha délutáni szunyókálás helyett is Marozsán Fábián győzelmét nézi vissza.