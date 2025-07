Lentner Csaba: Egy arctalan, elnyomó intézmény ellen harcolok

A polgári jobboldali közösséghez tartozom. Részt vettem a Fidesz-kormány programalkotásában és a gazdaságpolitika alakításában. Mindeközben már 2016-ban is ölre mentem a közgazdasági akadémiai bizottsággal, mert a polgári kormány aktív államvezérelt gazdaságpolitikáját támadták, amelynek a tudományos rendszertanát felépítettem, és az egyetemi oktatásban is be akartam vezetni. Amikor pedig öt évvel ezelőtt pályáztam az MTA-ra, azt hittem, hogy a tudomány objektív, nyitott, befogadó. Azt hittem, hogy a tudománynak a csúcsa a Magyar Tudományos Akadémia, majd rá kellett rádöbbennem, hogy ez koránt sincs így