Tankcsaták, hadifogolytábor, világkörüli üzleti utak – nem mindennapi életutat járt be a 102 éves Bercsényi Miklós

– Fortis fortuna adiuvat, vagyis bátraké a szerencse – üzente a fiataloknak a 102 éves Bercsényi Miklós százados. Az idős úr életútja aligha mondható átlagosnak: megjárta a poklok poklát a második világháborúban, majd a Rákosi-rendszer munkatáborait, végül mégis a nemzetközi üzleti élet egyik kiemelkedő szereplőjévé vált. Élettörténete inspiráló lehet sokaknak, ezt megismerve ugyanis kiderül: érezze magát az ember bármilyen reménytelen helyzetben, bátorsággal és kitartó munkával el fogja érni a célját.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter is meglátogatta a 102 éves Bercsényi Miklós századost (Forrás: Facebook)

Bercsényi Miklóst a II. világháború lezárásának 80. évfordulója alkalmából meglátogatta Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter, megköszönve neki a magyar nemzetért tett katonai, és azon túli szolgálatait. Az egykori katona lapunknak is bepillantást engedett kalandos életébe.

– Katonatiszti családba születtem 1923-ban. Repülőtiszt akartam lenni, de a sors úgy hozta, hogy a család a mezőgazdasági pályára irányított. A mostani Széchenyi István Egyetem Mezőgazdasági Karán végeztem 1944-ben, ami akkor Magyar Királyi Mezőgazdasági Óvári Mezőgazdasági Főiskola nevet viselte – idézte fel.

Elmondása szerint akkor már katona volt fél éve, a vizsgákra mindig szabadságot kapott, így végül diplomaosztás után egyből be is vonult a kötelező katonai szolgálatra Ceglédre. Az akkor hathetes alapkiképzés után tiszti iskolára került Esztergomba, ahol viszont 1944 őszén összevonták őket az akkor létrehozott harckocsi kiképző ezreddel és a páncélos főiskola-parancsnoksággal. Nem sokáig maradtak azonban Magyarországon: novemberben evakuálták a páncélos részlegét a németországi Bergen-Belsenbe.

Az akasztófa árnyékában

Az odahelyezett magyar ezredből kiválogatták 40-50 olyan katonával együtt, akik beszéltek németül. Őket Erlangenbe vezényelték, ahol a Párduc harckocsizókat képezték ki, és Bercsényi Miklós végül harckocsizó parancsnok lett. Mint mondta, akkoriban viszont már a felkészítésen nagyon spórolni kellett, olyan kevés volt az üzemanyag.

– De még így is egy mindenre kiterjedő, német alapossággal megszervezett kiképzést kaptunk, amely jó két és fél hónapig tartott. Ezután Komáromba küldtek bennünket, mert azt mondták, ott új harckocsikat kapunk a németektől, és azokkal a székesfehérvári harcokba fognak bevetni bennünket – emlékezett. A vasúti vonalat azonban szétbombázták, és egy kisváros előtt kellett várakozniuk. Az élelmük elfogyott, már több napja éhezett a legénység.

Már tűrhetetlen állapot volt, de felfedeztem, hogy a szomszéd vágányon álló vagonok egyikében vetőmagborsó van. Azt felnyitottam, két legénnyel egy-egy zsák borsót levettem, gondoltam, szétosztom a katonák között. Emiatt azonban a németek letartóztattak és azt tervezték, hogy másnap felakasztanak

– mesélte el Bercsényi Miklós. Elmondása szerint végül a városparancsnok mentette meg, aki arra hivatkozott, hogy egy háborúban a parancsnok köteles az embereiről gondoskodni.