Nem csitulnak a svéd bandaháborúk, a lövöldözésről a robbantásra tértek át

A svédországi bandaháború nem „importált probléma”, hanem nagyon is kézzelfogható svéd valóság. A folyamatokat a migráció, az egyenlőtlen társadalmi integráció, a gyorsan átalakuló drogpiac, a digitális toborzás és a nemzetközivé váló bűnszervezeti logika egyszerre alakítják – hívta fel a figyelmet Téglásy Kristóf, a Drogkutató Intézet (DKI) stratégiai igazgatója. A szakember felidézte: a 2010-es évek közepe óta Svédországban tartósan emelkedett a lőfegyveres erőszak előfordulása, és ez a gyilkossági ráta uniós összevetésben is kiugróvá vált. A trendet a hatóságok és a kriminológusok elsősorban a bűnözői közegekben – különösen a kábítószer-kereskedelemhez kapcsolódan – zajló leszámolásokhoz kötik.

A Brå, vagyis a Svéd Bűnmegelőzési Tanács legújabb áttekintése szerint a fegyveres erőszak a 2000-es évek közepe óta nőtt, különösen 2013 után, és ez húzta fel a teljes emberölési rátát is. Ez szoros összefüggésben van a migrációs politikával, hiszen a drogkereskedő bandák, akik a svéd piacért háborúznak, szinte kivétel nélkül migrációs hátterű tagokból és vezetőkből állnak.

A „bandaháború” kifejezés mögött egymással lazán hálózatosodó, gyakran etnikailag vegyes, városrészekhez kötődő csoportok állnak, amelyek a kokain és cannabis helyi terítése fölötti kontrollért küzdenek, és egyre inkább iparszerű módszereket alkalmaznak.

A Brå 2024–25-ös anyagai kiemelték: a halálos erőszak jelentős része kifejezetten a kriminális szubkultúrában zajlik, városias térben, és leginkább lőfegyverrel követik el. Ugyanakkor nem egyszer kerülnek a tűzvonalba ártatlan civilek, sok esetben gyerekek. A svéd arányok EU-átlag fölé tolódtak, vagyis nem „északi kivételről”, hanem tartós szerkezeti problémáról lehet beszélni – szögezte le Téglásy Kristóf.

Taktikát váltott a nemzetközi droghálózat

A stratégiai igazgató hangsúlyozta: az utóbbi két évben ugyanakkor némi fordulat látszik: a rendőrség és a kormány szigorításai miatt a lövöldözések száma visszaesett, miközben az „improvizált” robbantások (lakóházak, lépcsőházak ellen, figyelmeztető céllal) megugrottak. A közszolgálati SVT friss összegzése szerint

2025 első felében a lövöldözések száma csaknem megfeleződött a korábbi csúcsokhoz képest, de a robbantások száma rekordközeli volt.

Ez azt jelzi, hogy a bandák taktikai adaptációja gyors: ha a lőfegyveres fellépés kockázatosabb vagy nehezebb, akkor olcsóbb, bonyolultabban előre jelezhető eszközökkel, például házi készítésű robbanószerkezeteket használnak.