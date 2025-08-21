Zelenszkijék korruptak, ezt az ukránok is tudják

A Transparency International Ukraine által bemutatott kutatás rávilágít az ukrán társadalom mély bizalmatlanságára az állammal szemben. A felmérés szerint a háborús károk helyreállítását figyelemmel kísérő polgárok legnagyobb félelme, hogy a rekonstrukció során újraélednek a régi korrupciós gyakorlatok – derül ki a ZN.UA cikkéből.

A Transparency International szerint az ukrán közvélemény legfőbb aggodalma a rekonstrukció során a megfelelő ellenőrzés hiánya (62%) és a korrupciós mechanizmusok visszatérése (61%) Fotó: MYKOLA MIAKSHYKOV/ NurPhoto

A válaszadók 65 százaléka úgy véli, a korrupció nagyon vagy általánosan elterjedt a helyreállítási folyamatokban. Különösen a nemzetközi és költségvetési források elosztását (65 százalék), az elszámolást és ellenőrzést (63 százalék), valamint a közbeszerzési tendereket (61 százalék) tartják veszélyeztetettnek.

A felmérésből az is kiderült, hogy a lakosság 53 százaléka összességében elégedetlen a háborús újjáépítés jelenlegi állásával, miközben 40 százalék tartja elfogadhatónak az eddig elért eredményeket. Mindössze 8 százalék mondta azt, hogy teljes mértékben elégedett. Körülbelül minden harmadik ukrán látott vagy tudott olyan projektekről, amelyeket már helyreállítottak, és a többségük elégedett volt az eredménnyel. A leglátványosabb újjáépítési folyamatokat a fővárosban, illetve Kelet- és Dél-Ukrajnában érzékelték a polgárok.

A felmérés arra is rámutatott, hogy

a lakosság egyötödének van a háború miatt megrongálódott vagy megsemmisült vagyona. Az érintettek többsége azonban nem fordult kártalanításért az államhoz, részben azért, mert úgy vélték, a kormánynak fontosabb problémákkal kell szembenéznie, részben pedig mert nem hittek a kompenzáció realitásában.

Azok közül, akik mégis benyújtották kérelmüket, mindössze harmaduk kapott eddig tényleges jóvátételt.

