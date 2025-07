Az ország egyik legjobb fesztiválja egy futballpálya méretű tó partján fekszik

Mától három napon keresztül várja az érdeklődőket a Debreceni bor- és jazznapok a nagyerdei Békás-tó partján. A három színpadon – amelyek külön-külön adnak teret a populárisabb, a klasszikus és a szvingesebb, fúziós jazz művelőinek – csaknem kétszáz jazz-zenész lép majd fel.

Debrecenben a közönség ötven borászat kínálatából válogathat (Fotó: dehir.hu)

Debreceni bor- és jazznapok 2025

A fesztivál vendége lesz többek között az Armin Jambor Quartet, a nemzetközi hírű magyar szaxofonos és komponista vezette kvartettet, aki lírai, mégis energikus előadásával Európa jelentős jazzklubjainak rendszeres fellépője. Cseke Gábor zongorista-karmester triója és a KRP (Kriszta Réka Piroska) közösen közismert jazzörökzöldek feldolgozásait adják elő, de színpadra lép a Jazz Tett Sugárka nevű formáció is, amely a jazz lírai, kamarazenei oldalát villantja fel.

A Debreceni Dixieland Jazz Band a tradicionális jazz magyarországi nagykövete, ezúttal két világszínvonalú vendéggel: a hegedűművész Roby Lakatossal és a szaxofonos Soso Lakatos Sándorral lép fel.

A Malek Andi Soulistic a jazz, a soul és a világzene határmezsgyéjén egyensúlyoz, a Gáspár Károly Trió pedig technikás zongorajátékkal hoz modern jazzhangulatot, ezúttal Nagy Noémi énekesnővel kiegészülve. A nemzetközi színeket erősíti a Sigi Finkel–Migovics Zoltán duó, akik fúvós-ütős párbeszédükben a világzenei hatásokat ötvözik az improvizatív jazzel. A latin ritmusok szerelmeseinek nagy örömére koncertet ad a Révész Richárd Latin Sextett, akik két karizmatikus kubai énekesnővel, Yulaysi Mirandával és Elizabeth Herrerával lépnek fel. Végül, de nem utolsósorban színpadra lép a Sárik Péter Trió is, a népszerű zongorista mindig friss látásmódot hoz klasszikus vagy popdalokba, ezúttal a csodás hangú énekesnővel, Szőke Nikolettával kiegészülve.

Az idén első alkalommal tartanak borászati mesterkurzusokat is az érdeklődőknek, melyeken a magyar borászat nemzetközileg is elismert, ikonikus alakjai avatják be a közönséget a borvilág legizgalmasabb kérdéseibe. A hazai borászatok mellett határon túli bortermelők és francia borok is lesznek a fesztiválon – jelezték a szervezők, hozzátéve, hogy az idei rendezvényen az olaszrizlingé lesz a főszerep, amiből több mint 25-félét kínálnak majd. Tornai Tamás, a Tornai Pincészet tulajdonosa egy különleges borsoron keresztül mutatja meg, hogyan képes egy egyedi klímájú és talajszerkezetű somlói vulkáni táj évről évre világszínvonalú borokat adni. Lőrincz György a saját válogatásából, a St. Andrea borkínálatából kínál hat prémium bort, miközben mélyebb betekintést enged a házasítások rejtelmeibe. Győrffy Zoltán borszakíró az olaszrizling közép-európai reneszánszáról tart előadást, ifj. Szepsy István pedig a tokaji száraz furmintok egyediségét, míg Kovács Gergely a Sauska Pincészet tokaji és villányi csúcsborait mutatja be.