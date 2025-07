A Puskás Akadémia szinte semmit sem tett a továbbjutásért

Ha valaki úgy ült le a meccset nézni, hogy nem ismerte a párharc első találkozójának az eredményét, akkor okkal hihette, hogy a Puskás Akadémia várta előnnyel a visszavágót a Konferencialiga selejtezőjében. Azt látta ugyanis, hogy az Aris Limassol játékosai megszállták a magyar csapat térfelét, frissen, gyorsan és nagy ambícióval futballoztak, holott az első mérkőzésen hazai pályán 3-2-re nyertek. Ezzel szemben a felcsútiak alig jutottak túl a felezővonalon, a passzaik rövidek vagy pontatlanok voltak, hiányzott belőlük az agresszivitás, rendre elveszítették a párharcokat, ezért pillanatok alatt elveszítették a labdát, és állandó védekezésre kényszerültek. A nyoma sem látszott rajtuk, hogy a hátrány ledolgozásához, illetve az eredmény megfordításához gólt, gólakat kellene szerezniük.

A Puskás Akadémia szinte minden párharcot elveszített Fotó: MTI/Vasvári Tamás / MTI Fotószerkesztõség

Az első félidőben a Puskás Akadémia semmit sem tett azért, hogy kicsit is veszélyes tudjon lenni, ugyanakkor hálát adhatott a szerencséjének, mert a ciprusiak ajtó-ablak helyzeteket hagytak ki, kicsit jobban összpontosítva a szünetig kiüthették volna a magyar bajnokság ezüstérmesét, így azonban 0-0-lal fordultak a csapatok.

Az első meccsen egyébként hasonlóan festett a mérkőzés képe, a Puskás Akadémia csak a második félidőben futballozott elfogadhatóan, akkor le is dolgozta a kétgólos hátrányt. Remélni lehetett, hogy ismét bekövetkezik hasonló fordulat, és ez rövid időre meg is történt,

amit három egymás utáni hazai szöglet és egy életerős távoli Dárdai-lövés jelzett, igaz, a kaput még továbbra sem sikerült eltalálni.

A Puskás Akadémia kapusa drámai hős lett

Erre az ellenfél részéről Giorgi Kvilitaia két veszélyes bombával is válaszolt, az előző évtized derekán Győrben két évet eltöltött grúz futballista második próbálkozását Markek Tamásnak védenie kellett. Ezután egymást követően két nagy bravúrt is be kellett mutatnia a kapusnak, azaz továbbra is inkábba ciprusi gól érett, mint a felcsúti. Ráadásul a Puskás Akadémia a 63. percben elveszítette a legveszélyesebbnek tartott támadóját, Lamin Colley talpalásért megkapta a második sárga lapját, és vele a pirosat is. Markek Tamás akadályozta meg ismét az ellenfél vezetését, Hornyák Zsolt vezetőedző pedig egyszerre három cserével próbált meg új erőt vinni a szárnyszegett csapatába, beállt a csatár Németh András is.

Aztán ilyen a kapussors: a 77. percben Markek egy hazadott labdával Kakullit találta el, aki utóérte a róla jobbra pattanó labát, higgadtan középre passzolt, és Kvilitaia az üres kapuba gurított. És azonnal jött a második, Kakulli jobbról zavartalanul tört középre, majd 15 méterről úgy talált a hálóba, hogy a labda megpattant a menteni igyekvő Stronati lábán.

Mindenki, így a pályán lévő minden játékos tudta, hogy ezzel a két góllal eldőlt a továbbjutás sorsa, és ez rá is nyomta a bélyegét az utolsó percekre. A Puskás Akadémia otthon a kaput sem eltalálva 2-0-ra kikapott, de nem is futballozott úgy, hogy esélye lehetett volna a gólszerzésre. Az Arisz Limassol 5-2-es összesítéssel jutott tovább, a magyar bajnokság ezüstérmese pedig elbúcsúzott a nemzetközi porondtól.