Otthon start: előnyök a sokoldalúságban

A munkáshitel 75 százalékát lehet önerőként beszámítani a lakáshitel igénylését megelőző kilencven napon belül vagy a lakáshitel jóváhagyását követő 20 napon belül igényelt munkáshitel esetében. A további huszonöt százalékot teherként kell figyelembe venni. Kilencven napon túli lakáshitel-igénylésnél a felvett munkáshitel összegének száz százaléka beszámítható önerőként.

Bár nincs a köztudatban, de bizonyos önkormányzati támogatások felhasználhatók önerőként lakáshitelhez – hasonlóan más vissza nem térítendő támogatásokhoz. Fontos azonban előzetesen tisztázni a feltételeket és egyeztetni a bankkal, hogy valóban beszámítható-e a támogatás az önerőbe – figyelmeztetnek a szakértők.

Ahogyan arra is, miszerint elméletben lehetséges ugyan, hogy valaki személyi kölcsönből fedezze az önerőt vagy annak egy részét, ám az MNB álláspontjával összhangban a money.hu-nál is úgy látják, ez igencsak növeli az adósságterhet, így komoly kockázatot jelent az ügyfél fizetőképességére és a hitel biztonságára nézve is.

Az Otthon start rendelettervezet

nem zárja ki a pótfedezet bevonását,

azaz akár más tulajdonában lévő ingatlan is bevonható a hitelügyletbe. Így akár önerő nélkül is felvehető a 3 százalékos hitel. Azonban mindegyik érintett ingatlanra jelzálogjogot jegyeznek be. Jellemzően nemcsak lakóingatlan (lakás, családi ház, ikerház, sorház) lehet pótfedezet, hanem pénzintézettől függően

üdülő

hétvégi ház

építési telek

önálló helyrajzi számon lévő garázs.

Azonban ha (valamelyik) fedezet nem saját tulajdonban van, akkor a tulajdonosa zálogkötelezettként fog szerepelni a hitelügyletben és a hitelszerződésben. Ami azt jelenti, hogy ha az adós nem fizeti a tartozást, akkor a bank elveheti tőle az ingatlanát. Az Otthon start csak a kiszemelt ingatlan vételárának összegéig vehető igénybe.

A Bankmonitor szakértői szintén a kombinálhatóságra hívták fel a figyelmet közleményükben és néhány példával is szemléltették. Aki nem tervezett gyermeket vállalni, az eddig csak piaci hitelben gondolkodhatott – emlékeztetnek. Hetvenkétmillió forintot 25 éves futamidőre 6,5 százalékos kamat mellett lehetett elérni, ennek a havi törlesztőrészlete 486 149 forint. Összességében a kölcsönre visszafizetendő teljes összeg 145 844 747 forint. A lakáshitel felvételéhez legalább 811 ezer forintos havi nettó fizetésre van szükség.