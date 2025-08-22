Még nem tudni mekkora a kár, egyelőre biztosított a régió kőolajellátása

A régió ellátásbiztonsága továbbra is garantált – válaszolta a Világgazdaság kérdésére a Mol, azt követően, hogy ismét leállt a kőolajszállítás a Barátság kőolajvezetéken. Ukrajna támadást intézett az infrastruktúra ellen és abban károkat okozott.

A Mol a korábbi támadásokra is hasonlóan reagált. A Barátság kőolajvezetéket és kapcsolódó létesítményeit nem először érte találat a három és fél éve tartó háború során, a helyreállítások általában nem vettek igénybe pár napnál több időt.

A mostani támadás után még nem ismert, hogy az ukrán fél által okozott kár milyen mértékű. A Magyarországra évi nyolcmillió tonna kőolajat szállító vezeték kulcsfontosságú szerepet játszik hazánk olajellátásában, pótlása mindenképpen megnehezítené az üzemanyag-ellátás biztosítását.

Magyarország a teljes olajfelhasználása körülbelül 85 százalékát importálja, ami az összes energiaimport körülbelül egyharmada. Ennek a nagy része a Barátság vezetéken érkezik Oroszországból, a többi a Janaf (Adria) vezetéken Horvátország felől. Hazánk emellett kilencven napra elegendő stratégiai olajtartalékkal is rendelkezik.

A Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség adatai szerint június végén 628,3 ezer tonna kőolaj, 550,3 ezer tonna gázolaj és 240,7 ezer tonna benzin állt rendelkezésre.