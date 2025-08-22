Rendkívüli

Trump válaszolt Orbán Viktor levelére a Barátság kőolajvezeték támadása után

TűzfalcsoportNémetországneonácitransznemű

Női börtönbe vonulhat egy német neonáci

Kijátsszák a német transztörvényt. Egy elítélt neonáci női börtönbe vonulhat az úgynevezett önrendelkezési törvény nyújtotta kiskapu révén – hívja fel a figyelmet a Tűzfalcsoport legfrissebb elemzése.

Munkatársunktól
Forrás: Tűzfalcsoport2025. 08. 22. 10:43
Marla-Svenja Liebich Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Németországban a nemi identitás bejegyzésére vonatkozó önrendelkezési törvény (SBGG), más néven önrendelkezési törvény, 2024. óta van érvényben. Ez jelentősen megkönnyíti a nemi identitás és a keresztnév megváltoztatását transznemű, interszexuális és nem bináris emberek számára, mivel lehetővé teszi az önbevallásos eljárást az anyakönyvi hivatalban, és eltörli a bírósági eljárásokat és a szakértői véleményeket – írja elemzésében a Tűzfalcsoport.  

A Tűzfalcsoport elemzése szerint kijátsszák a német önrendelkezési törvényt (Illusztráció, forrás: Pixabay)
A Tűzfalcsoport elemzése szerint kijátsszák a német önrendelkezési törvényt (Illusztráció, forrás: Pixabay)

Fontos, hogy 14 év alatti kiskorúak esetében csak a gyámok tehetnek nyilatkozatot, akiknek tájékoztatniuk kell a döntés következményeiről. 14 év feletti kiskorúak (17 éves korig) maguk tehetnek nyilatkozatot, de ehhez szüleik hozzájárulása szükséges. A törvény nem szabályozza az orvosi beavatkozások kérdéskörét, és három hónapos határidőt ír elő a változás bejelentésére, valamint egyéves várakozási időt egy újabb változásra, ugyanakkor Németországban az úgynevezett pubertásblokkolók orvosi javaslat és szakmai feltételek mentén alkalmazhatóak.

Az elmúlt napokban egy olyan botrány tört ki, amely egészen új megvilágításba helyezte a norma alkalmasságát és létjogosultságát. Sven Liebich német állampolgár, aki az új önrendelkezési törvény egyik első felhasználója volt néhány héttel azután, hogy a három koalíciós párt, az SPD, a Zöldek és az FDP, a liberális párt által elfogadott törvény 2024. november 1-jén hatályba lépett, a tiltott neonáci csoportosulás, a „Blood and Honour” (Vér és Becsület) egykori vezetőjeként megváltoztatta nemi identitását. Mindez új fejezetet nyitott a jogszabály tekintetében: a neonáci Marla-Svenja Liebich lett, Sven Liebich néven ítélték el, és most börtönbüntetést kell letöltenie. Az új nemi bejegyzése és a törvény adta lehetőségek okán egy chemnitzi női börtönben. 

Az önrendelkezési törvény, amelynek célja a nagyobb szabadság biztosítása, lehetővé teszi a börtönbüntetés letöltését ily módon is – hívja fel a figyelmet a Tűzfalcsoport.

Liebichot 2023 júliusában – akkor még Sven Liebich néven – a hallei bíróság népellenes uszítás, rágalmazás és becsületsértés miatt összesen egy év és hat hónapos szabadságvesztésre ítélte, feltételes szabadlábra helyezés nélkül. A fellebbezés elbukott, ahogyan később a felülvizsgálat is. Az ítélet jogerős. Most a hallei ügyészség Liebichot a büntetés végrehajtására a chemnitzi büntetés-végrehajtási intézetbe (JVA) idézte. Az eset persze érthető módon újabb vitát generált az önrendelkezési törvényről. 

A büntetés-végrehajtásban ugyanis számtalan helyzet van, ahol kényes konfliktusok alakulhatnak ki, például a zuhanyzókban vagy a sportolás során. A fogvatartottaknak ott gyakran nincs lehetőségük, hogy elkerüljék a nem kívánt találkozásokat.

Ráadásul a Frankfurter Allgemeine Zeitung szerint még nem tisztázott, hogy Liebich mindennapjai a börtönben pontosan hogyan alakulnak majd. A halléi ügyészség által kiadott, női börtönbe való bebörtönzésre vonatkozó végzés ugyanis csak egy több lépcsős eljárás első lépése. A chemnitzi büntetés-végrehajtási intézetért felelős szászországi igazságügyi minisztérium hangsúlyozza, hogy egy elítélt személynek nincs saját döntési jogköre abban, hogy melyik intézetben helyezik el. Emellett jogász-szakmai körökből pedig arra hívják fel a figyelmet, hogy Liebichnek a bebörtönzés után először egy felvételi eljáráson kell átesnie, amely magában foglalja az orvosi és pszichológiai vizsgálatokat is.

A vezető kormánypárt, a CDU a fentiek miatt is kritikus álláspontot képvisel az önrendelkezési törvényről, amely felváltja a korábbi transzszexuálisokról szóló törvényt, mivel megkérdőjelezi a törvény végrehajtását és az önrendelkezési törvény tényleges eltörlését követeli – zárja elemzését a Tűzfalcsoport. 

Borítókép: Marla-Svenja Liebich (Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekeurópai bizottság

Hogy mi lesz? Semmi nem lesz…

Bayer Zsolt avatarja

2022 szeptemberében felrobbantották az Északi Áramlatot.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.