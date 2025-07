Új időszámítás kezdődik Mogyoródon, szinte nem lehet ráismerni a Hungaroringre +videó

A 2025-ös Magyar Nagydíj nemcsak jubileuma, hanem a Hungaroring átfogó megújulása miatt is történelmi mérföldkő. Az elmúlt hónapokban korszerűsítették az aszfaltburkolatot, bővítették a biztonsági zónákat, és modernizálták a kiszolgáló létesítményeket. A cél világos: Mogyoród továbbra is stabil helyet szeretne a Forma–1 versenynaptárában – ehhez pedig elengedhetetlen volt a pálya és a nézőtér színvonalának emelése. A megváltozott, a kor minden követelményének nemcsak megfelelő, hanem azt sok szempontból túl is szárnyaló körülményeket tanulniuk, szokniuk kell a versenyzőknek, a csapatoknak, a nézőknek – de még a szervezőknek is.

A technikás Hungaroringen az eső csak fokozza az izgalmakat, a hétvégi Magyar Nagydíjon is várható csapadék Fotó: GettyImage

Az időjárás is tartogat izgalmat a hétvégén

A Magyar Nagydíj 2025 hétvégéjén a megszokott nyári hőséghez képest kellemesebb idő fogadja majd a pilótákat és a szurkolókat. A meteorológiai előrejelzések szerint péntektől vasárnapig 28-30 Celsius-fokos hőmérséklet várható. Az első két nap száraz pálya várja a versenyzőket, de vasárnap délután már az eső is befolyásolhatja a verseny végeredményét, sőt akár időtartamát is.

A szerda délutáni előrejelzés szerint a futam idején ötvenszázalékos eséllyel érkezhet csapadék, és nem kizárt egy nagyobb, sok csapadékot hozó zivatar sem, amelyet helyenként erős szél kísérhet.

A vizes pálya nem ismeretlen kihívás a mezőny számára: a szezon során már többször – legutóbb múlt vasárnap, a Belga Nagydíjon – láthattuk, mennyire megkavarhatja az erőviszonyokat az eső. Mogyoród különösen technikás vonalvezetése már szárazon is komoly feladat elé állítja a versenyzőket, nedves körülmények között pedig kiszámíthatatlanná válik a verseny alakulása. Az egyik legemlékezetesebb példa 2006-ból való: Jenson Button a Hondával szakadó esőben aratta pályafutása első győzelmét.

Jenson Button a Hondával a Hungaroringen szerezte meg első győzelmét a Forma–1-ben, az esős versenyen a későbbi brit világbajnok verhetetlen volt Fotó: xpb.cc

Több versenyző is esélyesként érkezik Mogyoródra

Az esélyeket előre megjósolni nehéz. A tavalyi futamgyőztes, az ausztrál Oscar Piastri jelenleg is a tabella élén áll, és az előző versenyt is ő nyerte. Papíron legnagyobb riválisa a másik McLaren-versenyző, Lando Norris lehet.

Ugyanakkor hiba lenne leírni a 2022-es és 2023-as mogyoródi futamgyőztest, Max Verstappent, valamint a nyolcszoros magyarországi győztest, Lewis Hamiltont is.

A Hungaroring története során számos meglepetést hozott: elég csak 2021-re gondolni, amikor Esteban Ocon váratlanul nyert Mogyoródon.