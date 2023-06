Marozsán Fábián új edzőkkel célozza meg a top 100-at

Marozsán Fábián május 15-én került az érdeklődés középpontjába. A római ATP 1000-es verseny harmadik fordulójában két szettben legyőzte a jelenlegi világelső Carlos Alcarazt. Marozsánról áradozott a nemzetközi szaksajtó, és a legyőzött is felsőfokon beszélt a teljesítményéről. – Végig nagyon magas szinten játszott, biztos vagyok benne, hogy hamarosan a top100-ban lesz a világranglistán. Számomra igazán meglepő volt a játéka. Nem játszottam jól, de ez persze miatta is volt, ugyanis végig kimagaslóan teljesített. Ezt tudta tartani az egész meccsen, ami megnehezítette a dolgomat. Próbáltam a végsőkig küzdeni, de ez most kevés volt – mondta a veresége után a 19 éves spanyol tinédzser.

Marozsán az Alcaraz elleni győzelemmel ugrott előre a világranglistán Fotó: Andreas Solaro/AFP