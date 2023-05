Marozsán nem érezte, hogy Alcaraz lebecsülte volna őt – exkluzív interjú

– Esetleg volt olyan pillanat, fordulópont a meccsen, amikor észlelte a világelső, hogy több kell annál, mint amit addig nyújtott?

– Ilyenre sem emlékszem, de én inkább saját magamra, a játékomra próbáltam figyelni, és igyekeztem kizárni azt, hogy vajon mi járhat az ő fejében.

– Létezik győztes taktika a világelső ellen? Utólag elárulhatja.

– Ha megbocsát, inkább nem mondom el, milyen fegyverrel kell legyőzni a világelsőt. Amit csináltam, az nagyon jól működött, sok minden összejött azok közül, ami korábban kevésbé vagy egyáltalán nem ült. Alcaraz ellen minden tökéletesen működött.

– Magasra tette a lécet Alcaraz legyőzésével, felkészült arra, hogy mindenki azt várja, hogy ezt a formát állandósítsa?

– Ha mindig így tudnék teniszezni, valószínűleg a top100-ban lennék, és nem csak évente két-három alkalommal tudnám tartani azt a szintet, ami Alcaraz ellen sikerült. Ha minél többször tudok így teniszezni, ahogy a világelső ellen, akkor előre tudok majd lépkedni a világranglistán. Természetesen az a cél, hogy hosszú távon is kiegyensúlyozottan, jól teniszezzek.

– Sokkal jobb meccse volt az Alcaraz elleni, mint a korábbi komoly skalpja, a Jannik Sinner elleni találkozó?

– Össze sem lehet hasonlítani a két meccset. Sinnerrel 2018-ban, egy egyiptomi Future-verseny selejtezőjében játszottam. Döntő szettben nyertem ellene, más nem is nagyon rémlik arról a meccsről. Alcaraz legyőzése minden szempontból teljesen más volt. Más szint, más közeg, más ellenfél…

– Feldobta a hangulat a római Foro Italicón?

– Természetesen. Majdnem telt ház volt, a fergeteges hangulat engem is magával ragadott.

– Kedvezett a salakos borítás? Korábban azt mondta, hogy a gyorsabb borítást kedveli.

– Nehéz lenne egyértelműen kijelenteni, hogy vajon nekem kedvezett-e a salakos borítás. Az ellenfelem jelenleg a világ legjobb salak pályán játszó teniszezője. Ha kedvezett is nekem a salak, akkor sem lehetett azt mondani, hogy én lettem volna a mérkőzés esélyese.

– Volt-e olyan pillanat a mérkőzésen, amikor átfutott a fején, hogy akár le is győzheti a világelsőt?

– Persze, a második szettben 2:2, 0-40-nél eszembe jutott. De ezt a lehetőséget szépen „el is remegtem”, és ekkor majdnem megfordult a mérkőzés. Nagy nehezen tudtam hozni a szervajátékomat, volt pár jó pontom, amit lejátszottam, utána fej fej mellett haladtunk előre a rövidítésig, ott 1-4-ről valahogy visszajöttem, de már nem is emlékszem, hogy milyen pontokat ütöttem. A tie breakben az volt a célom, hogy minden labdát a pályára üssek, és a legtöbbet hozzam ki a meccsből.

– Kedden este Borna Coric lesz a következő ellenfele élete első ATP 1000-es versenyén. Kikérte más véleményét, aki többször is játszott már a horvát ellen? Beszélt Fucsovics Mártonnal?

– Nem beszéltem senkivel, és azt gondolom, hogy már nem is fogok. Itt van velem az edzőm, Pataky Márk, vele átbeszéljük a dolgokat. Azt érzem, hogy továbbra is nyomás nélkül játszhatok, a selejtezőben sem, Alcaraz ellen pedig végképp nem én voltam az esélyes. Mondhatnánk azt, hogy a világelső legyőzése után egy top 20-as játékost is illik megverni, de ez persze nem ilyen egyszerű. Lehet, hogy Coric játéka jobban fekszik nekem, mint Alcarazé, de lehet, hogy ez pont fordítva lesz. Tényleg kiszámíthatatlan. Lehet, hogy fáradtabb leszek. Alcaraz ellen napsütésben játszottam, kedden akár sötét is lehet este hét körül. Más körülmények lesznek.