Marozsán Fábiánnak most kell igazán keményen dolgoznia

Palágyi nem volt Rómában, utazó edzőként Pataki Márk segíti Marozsán munkáját, de elárulta, apró előjelei azért voltak a sikernek.

– A római mestertorna előtt indult Cagliariban egy challenger-tornán, ahol a második fordulóban szoros csatát vívott az Australian Openen negyeddöntőig jutó Ben Sheltonnal. Nagyon közel volt ahhoz, hogy kiharcolja a döntő szettet, és már akkor mondtam neki: ezek a teniszezők sem űrlények, a teljesítménye alapján nincs messze a legjobb száztól.

Marozsán önbizalma mindenképp megnőhetett, viszont a Roland Garros hétfőn kezdődő selejtezőjében az Alcaraz elleni siker után a magyar játékosé lehet az egyik legértékesebb skalp. Palágyi is hangsúlyozta, hogy bár a sikert ki kell élvezni, megállásra nincs lehetőség.

– Innentől kezdve még többet, még keményebben kell dolgozni, hogy ezen a szinten maradjon. Mindenben tud még előrébb lépni, technikában, taktikában, erőnlétben is. Fontos, hogy az adogatását tovább csiszoljuk, Rómában már látszott az elvégzett munka, de stabilizálni kell a jó, erős szerváit. Más játékelemeken is dolgozni fogunk, például a védekezésen, a mozgáson, és arra is oda kell figyelnünk, hogy ne sérüljön le, nagy hangsúly lesz a gyógytornán, a prevenciós gyakorlatokon – foglalta össze a feladatokat Palágyi.