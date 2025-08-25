Nagy István: Brüsszel költségvetési tervezetének a kukában a helye!

– Tönkremennek a gazdák, ha az új európai uniós költségvetés jelenlegi formájában életbe lép. Brüsszel Ukrajnának akarja adni a gazdáknak járó forrásokat – jelentette ki közösségi oldalán Nagy István agrárminiszter az Agrárminisztérium (AM) közleménye szerint, melyet a távirati iroda ismertetett. A miniszter jelezte: az agráriumban elért eredmények bizonyítják, hogy szükség van a jelenlegi kétpilléres támogatási rendszerre és az önálló uniós agrárköltségvetésre, amely mellett ki is fog tartani.

– Brüsszel költségvetési tervezetének pedig a kukában a helye – fogalmazott a miniszter a közlemény szerint.

A miniszter arra emlékeztetett, hogy jelenleg számos támogatással segítik a gazdálkodókat, amelyek könnyen veszélybe kerülhetnek Brüsszel költségvetési terve szerint; a gazdák forrásait ugyanis Ukrajnának adnák. A hazai agrárfinanszírozási rendszer kapcsán a tárcavezető példaként említette, hogy az alaptámogatás hektáronkénti mértéke több mint 55 ezer forint. Az újraelosztó támogatásnak köszönhetően az érintettek

az első tíz hektárjuk után 33 500 forint hektáronkénti;

11 és 150 hektár között pedig 18 100 forint hektáronkénti többlettámogatásban részesülnek.

Kiemelte, a generációváltás kiemelt kormányzati feladat és célkitűzés, így a fiatal gazdálkodók az említetteken felül még 37 300 forint hektáronkénti többlettámogatásra jogosultak, legfeljebb háromszáz hektárig.

Nagy István elmondta, a hektáronként adható támogatások a termeléshez kötött zöldségnövény esetében 91 100; ipari zöldségnövénynél csaknem 154 ezer; extenzív gyümölcstermesztésnél 189 ezer; intenzív gyümölcstermesztésnél 386 ezer forint. Ezek a támogatási jogcímek nemcsak jelentős anyagi alapot, de ösztönzőt is jelentenek ezen növénykultúrák termesztőinek.

A tárcavezető aláhúzta, az alaptámogatások mellett a kormány kiemelt figyelmet fordít az új ültetvények telepítésére is. – A Vidékfejlesztési programban csaknem 25 milliárd forint értékben valósultak meg ilyen programok. Kertészeti gépek beszerzésére 41 milliárd forintot biztosítottak – tette hozzá Nagy István.