agráriumtámogatásNagy István

Nagy István: Brüsszel költségvetési tervezetének a kukában a helye!

Tönkremennek a gazdák, ha Ukrajna kapja a forrásokat.

Magyar Nemzet
2025. 08. 25. 12:17
Nagy István agrárminiszter Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

– Tönkremennek a gazdák, ha az új európai uniós költségvetés jelenlegi formájában életbe lép. Brüsszel Ukrajnának akarja adni a gazdáknak járó forrásokat – jelentette ki közösségi oldalán Nagy István agrárminiszter az Agrárminisztérium (AM) közleménye szerint, melyet a távirati iroda ismertetett. A miniszter jelezte: az agráriumban elért eredmények bizonyítják, hogy szükség van a jelenlegi kétpilléres támogatási rendszerre és az önálló uniós agrárköltségvetésre, amely mellett ki is fog tartani.

– Brüsszel költségvetési tervezetének pedig a kukában a helye – fogalmazott a miniszter a közlemény szerint.

A miniszter arra emlékeztetett, hogy jelenleg számos támogatással segítik a gazdálkodókat, amelyek könnyen veszélybe kerülhetnek Brüsszel költségvetési terve szerint; a gazdák forrásait ugyanis Ukrajnának adnák. A hazai agrárfinanszírozási rendszer kapcsán a tárcavezető példaként említette, hogy az alaptámogatás hektáronkénti mértéke több mint 55 ezer forint. Az újraelosztó támogatásnak köszönhetően az érintettek

  • az első tíz hektárjuk után 33 500 forint hektáronkénti; 
  • 11 és 150 hektár között pedig 18 100 forint hektáronkénti többlettámogatásban részesülnek.

Kiemelte, a generációváltás kiemelt kormányzati feladat és célkitűzés, így a fiatal gazdálkodók az említetteken felül még 37 300 forint hektáronkénti többlettámogatásra jogosultak, legfeljebb háromszáz hektárig.

Nagy István elmondta, a hektáronként adható támogatások a termeléshez kötött zöldségnövény esetében 91 100; ipari zöldségnövénynél csaknem 154 ezer; extenzív gyümölcstermesztésnél 189 ezer; intenzív gyümölcstermesztésnél 386 ezer forint. Ezek a támogatási jogcímek nemcsak jelentős anyagi alapot, de ösztönzőt is jelentenek ezen növénykultúrák termesztőinek.

A tárcavezető aláhúzta, az alaptámogatások mellett a kormány kiemelt figyelmet fordít az új ültetvények telepítésére is. – A Vidékfejlesztési programban csaknem 25 milliárd forint értékben valósultak meg ilyen programok. Kertészeti gépek beszerzésére 41 milliárd forintot biztosítottak – tette hozzá Nagy István.

– Korunk egyik legnagyobb megoldandó problémája az éghajlatváltozás káros hatásainak csökkentése és lassítása. Éppen ezért az Agrár-környezetgazdálkodási program (AKG) vagy az Ökológiai gazdálkodás (ÖKO) támogatására mintegy 410 milliárd forintot biztosítottunk – emelte ki az agrárminiszter.

Nagy érdeklődés övezte az idei ültetvényes pályázatokat, 637 kérelmet nyújtottak be, csaknem 56 milliárd forint értékben. Fontos eredmény, hogy a következő öt évben, az összes célprogramokban részt vevő kertészeti vállalkozások támogatásban részesülhetnek, hiszen az AKG és ÖKO programokba már mintegy kétmillió hektárnyi mezőgazdasági területet vontak be.

– Mindezekből látszik, hogy kiemelt figyelmet fordítanak a kertészeti ágazat támogatására is, és ezt a jövőben is folytatni fogják. Ahhoz azonban, hogy a termelőknek szánt támogatásokat továbbra is biztosítsák, ki kell állni a nemrég napvilágot látott, 2028 utáni EU-s költségvetés teljes újragondolása mellett. Az ugyanis a jelenlegi formájában tönkretenné a gazdákat, amit nem fognak hagyni –  hangsúlyozta Nagy István.


 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bank Barbara
idezojelekdiktatúra

„Ha túlélted, hallgass!”

Bank Barbara avatarja

A totalitárius diktatúrák áldozatainak európai emléknapjára.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.