Szijjártó Péter kemény választ küldött a fenyegetőző ukránoknak

Hagyják abba az energiabiztonságunk elleni támadásokat! Ez nem a mi háborúnk! – írta az X-en Szijjártó Péter külügyminiszter, azután, hogy az ukrán kollégája rendkívül sértő, a diplomáciától távol álló stílusban esett neki. Andrij Szibiha mintha Brüsszellel egyeztetett volna Magyarország letámadásában.

Magyar Nemzet
2025. 08. 25. 9:30
Szijjártó Péter Fotó: Facebook / Szijjártó Péter
Mint azt megírtuk, Zelenszkij után külügyminisztere is fenyegeti Magyarországot, Szijjártó Péter ezt nem hagyta szó nélkül.

Szijjártó Péter
Fotó: Facebook / Szijjártó Péter

Hagyják abba az energiabiztonságunk elleni támadásokat! Ez nem a mi háborúnk!

 – írta az X-en a külügyminiszter. 

Ahogy arról beszámoltunk, Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter felszólította az ukrán elnököt, hogy az hagyjon fel hazánk fenyegetésével. Erre válaszul Andrij Szibiha, ukrán külügyminiszter, a diplomáciai írott és íratlan szabályaitól, rendkívül távol álló, lekezelő módon esett neki a magyar kollégájának az X-en. 

Így fogalmazott: 

Magyarosan fogok válaszolni! Nem kell megmondanod az ukrán elnöknek, hogy mit tegyen vagy mondjon és hogy mikor! Ő Ukrajna elnöke, nem Magyarországé! Magyarország energiabiztonsága a ti kezetekben van. Diverzifikáljatok és váljatok függetlenné Oroszországtól, mint Európa többi része.

Borítókép: Szijjártó Péter (Fotó: Facebook/Szijjártó Péter)

Fontos híreink

