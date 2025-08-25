Szijjártó Péter kemény választ küldött a fenyegetőző ukránoknak

Mint azt megírtuk, Zelenszkij után külügyminisztere is fenyegeti Magyarországot, Szijjártó Péter ezt nem hagyta szó nélkül.
Mint azt megírtuk, Zelenszkij után külügyminisztere is fenyegeti Magyarországot, Szijjártó Péter ezt nem hagyta szó nélkül.
Hagyják abba az energiabiztonságunk elleni támadásokat! Ez nem a mi háborúnk!
– írta az X-en a külügyminiszter.
Ahogy arról beszámoltunk, Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter felszólította az ukrán elnököt, hogy az hagyjon fel hazánk fenyegetésével. Erre válaszul Andrij Szibiha, ukrán külügyminiszter, a diplomáciai írott és íratlan szabályaitól, rendkívül távol álló, lekezelő módon esett neki a magyar kollégájának az X-en.
Így fogalmazott:
Magyarosan fogok válaszolni! Nem kell megmondanod az ukrán elnöknek, hogy mit tegyen vagy mondjon és hogy mikor! Ő Ukrajna elnöke, nem Magyarországé! Magyarország energiabiztonsága a ti kezetekben van. Diverzifikáljatok és váljatok függetlenné Oroszországtól, mint Európa többi része.
Borítókép: Szijjártó Péter (Fotó: Facebook/Szijjártó Péter)
