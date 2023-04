Van egy nagy vesztese az úszók világbajnoki csapatának

A 2021-ben megrendezett tokiói olimpián Telegdy Ádám élete legjobb úszását teljesítve az ötödik helyen csapott a célba 200 méteres hátúszásban, de két évvel később lehet, hogy nem tér vissza Japánba, mert nem tud bekerülni a magyar vb-csapatba. A 200 pillangón világbajnok Kapás Boglárka férje a legnagyobb vesztese Sós Csaba világbajnoki kerethirdetésének.

Milák Kristóf a papírforma szerint nyert, és vb-induló mind a négy fontos egyéni számában. Fotó: Derencsényi István

Telegdy 200 háton évekig a legjobbnak számított itthon, de tavaly már elvesztette hegemóniáját a római Európa-bajnokságon berobbant Kovács Benedek miatt. A 24 éves úszó a tavalyi budapesti vb-n meglepetésre volt döntős, de akkor még nem tudta legyőzni Telegdyt, aki hatodik lett, Kovács nyolcadik. Utána Rómában viszont már fordult a kocka, Kovács ezüstérmet szerzett, ráadásul az előfutamban a vegyesről átnéző Kós Hubert is megelőzte Telegdyt, aki így harmadik magyarként kiesett.

Bármennyire is figyelmeztető jel volt ez Telegdy számára, a kaposvári ob-n újra kikapott Kovácstól. Pedig látszott, hogy felvette a kesztyűt, nem is teljesített rosszul, hiszen megúszta a 2024-es párizsi olimpia szintidejét 200 háton, ami az ob alatt nem minden „sztárúszónknak” jött össze, ennek ellenére Fukuokában jelen állás szerint nem lehet ott. Minden számban ugyanis csak a két legjobb magyar vehet részt a japán vb-n, Telegdy pedig 200 háton csak a harmadik helyen áll a hazai rangsorban. Kovács ugye az ob-n előzte meg, Kós Hubert pedig előtte nem sokkal, az Egyesült Államokban a világ idei legjobb idejét úszta.

Sós Csaba elmondta, hogy az ob után a vb-csapatba jelölt tizenkét férfi és tizenegy női úszó helye már biztos a megjelölt számokban Fukuokában, őket lehúzni már nem lehet az utazók listájáról.

Így aztán Telegdy 200 háton biztosan nem lesz ott a vb-n, s jelenleg nincs más szám, amiben indulhatna. Vannak még betöltetlen helyek a keretben, nem minden számban van meg a két induló, de Telegdy 100 háton sem rúghat már labdába, ugyancsak a Kovács, Kós duó miatt.

Fukuokában egyébként az ob legeredményesebb férfi versenyzője, a négy egyéni számban aranyérmes Milák Kristóf, valamint a kaposvári viadalt kihagyó Kós indul majd a legtöbb, négy-négy számban, a nőknél pedig az ob-n remekelő Késely Ajna és Mihályvári-Farkas Viktória küzdhet három-három fronton.

Aranyérmet elsősorban Miláktól várhatunk majd Japánban, aki Kaposváron a hangsúlyok eltolódásáról beszélt: – Engem most elsősorban a gyorsúszás izgat, azon belül is különösen a kétszáz. A száz és a két pillangó jön magától, odaállok, leúszom, nyomás nélkül, kellemes érzésekkel, de a kétszáz gyorsnál mindig elkap az izgalom, mert azt nagyon szeretném igazán jól leúszni egyszer. Ez nem azt jelenti, hogy a pillangóra nem koncentrálok, továbbra is az a fő szám, ott kell megmutatnom, hogy a világ legjobbja vagyok, ez számomra kötelesség.

A fukuokai vb biztos magyar indulói medencés úszásban:

Férfiak: Betlehem Dávid, Holló Balázs, Kós Hubert, Kovács Benedek, Márton Richárd, Milák Kristóf, Németh Nándor, Rasovszky Kristóf, Szabó Szebasztián, Székely Áron, Verrasztó Dávid, Zombori Gábor.

Nők: Burián Katalin, Fábián Bettina, Flück Nóra, Jakabos Zsuzsanna, Kapás Boglárka, Késely Ajna, Mihályvári-Farkas Viktória, Pádár Nikolett, Sebestyén Dalma, Senánszky Petra, Szabó-Feltóthy Eszter.

Borítókép: Telegdy Ádám a fő számaiban már biztos lemarad a japán vb-ről (Fotó: MÚSZ/Derencsényi István)