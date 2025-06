Ez az európai főváros lehet az orosz nukleáris támadás célpontja

Egyre nagyobb az orosz fenyegetés Nagy-Britanniában

A társadalom minden részének, minden brit állampolgárnak új szerep jut. Fel kell ismernünk, hogy a világ megváltozott […] a frontvonal, ha úgy tetszik, itt húzódik nálunk. […] Háborúval nézünk szembe Európában, új nukleáris kockázatokkal, napi szintű kibertámadásokkal, egyre agresszívebb orosz fellépéssel vizeinken, és az égboltunkon.

– mondta Starmer. A brit sajtó már június 1-jén arról számolt be, hogy a védelmi felülvizsgálat jelentős költségvetésnövelést és új haditechnikai eszközök, köztük taktikai nukleáris fegyverek indítására képes vadászgépek beszerzését javasolta. Bár az Egyesült Királyságnak jelentős nukleáris arzenálja van, ilyen fegyvereket jelenleg csak tengeralattjárókról képesek indítani, miután a hidegháború után több platformot is leszereltek.

Így válaszolnak a britek az orosz agresszióra

Starmer bejelentése szerint az Oroszország jelentette fenyegetésre válaszul széleskörű védelmi beruházásokat terveznek. Többek között tizenkét új atomtengeralattjáró megépítését az AUKUS partnerség részeként – amelyben az Egyesült Királyság, az Egyesült Államok és Ausztrália vesz részt. A nagy kérdés azonban az, hogy a britek költségvetése elbírja-e majd a növekvő védelmi kiadásokat, mivel már a betegellátás is az összeomlás szélére sodródott az Egyesült Királyságban. Az ország növelni kívánja a fegyvergyártás volumenét és a készleteit is. A céljuk most hétezer darab nagy hatótávolságú fegyver legyártása, valamint hat új lőszergyár építése. A fegyverkezési kiadások másfél milliárd fonttal (716 milliárd forint) növekednek, így elérik a hatmilliárd fontot (2863 milliárd forint). Emellett további 15 milliárd fontot (9546 milliárd forint) fordítanak az Egyesült Királyság nukleáris robbanófej-programjára.

A fenyegetés, amellyel most szembenézünk, komolyabb, közvetlenebb és kiszámíthatatlanabb, mint bármikor a hidegháború óta

– figyelmeztetett a brit miniszterelnök. NATO-tisztségviselők egyre gyakrabban figyelmeztetnek arra, hogy Oroszország a következő években támadást indíthat a szövetség keleti szárnya ellen, különösen az ukrajnai háború árnyékában. A finn védelmi erők stratégiai vezetője, Sami Nurmi vezérőrnagy május 21-én a Guardiannek adott interjújában elmondta: Finnország arra számít, hogy Oroszország fokozni fogja katonai jelenlétét a határon, amint az ukrajnai háború véget ér.