Háborúra készül a brit miniszterelnök

A bejelentés időzítése nem véletlen. A skóciai Hamiltonban épp most tartanak időközi választást. A jóléti kiadások és a téli fűtési támogatások csökkentése miatt a választópolgárok körében erős elégedetlenség tapasztalható – ezzel magyarázható, hogy Starmer nem vesz részt személyesen a munkáspárti jelölt kampányában.

Starmer szerint a hadsereg fejlesztése új munkahelyeket teremt

A miniszterelnök szerint az új beruházások hosszú távon új munkahelyeket, fejlesztéseket és a közösségi büszkeség érzését teremtik majd meg.

Minden brit állampolgárnak szerepe van ebben az erőfeszítésben, és mindenki részesülhet majd a sikeréből is.

Starmer szerint a NATO-hoz való még szorosabb igazodás és a gyors innováció is központi eleme a most meghirdetett stratégiának. Mint mondta: „a leggyorsabb innovátorrá kell válnunk a NATO-n belül” – számolt be róla az Independent.

Borítókép: A brit miniszterelnök háborús készültséget hirdetett (Fotó: AFP)