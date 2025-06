Az egész világ az isztambuli béketárgyalásra figyel – eljön végre az orosz–ukrán béke? + videó

Az amerikai külügyminisztérium megerősítette, hogy a hívást az orosz fél kérésre bonyolították le, és hogy Rubio megismételte Donald Trump amerikai elnök felhívását az orosz és ukrán fél közötti közvetlen tárgyalások fontosságára a tartós béke érdekében.

– írja a The Kyiv Independent.

Az egész világ Isztambulra figyel

A megbeszélések június 2-án, délután kezdődnek. Már mindkét ország küldöttsége megérkezett a tárgyalások helyszínére. Oroszország hivatalosan még nem adta át a békefeltételeit tartalmazó memorandumát Ukrajnának. Ezzel szemben az ukrán fél már elárulta – ha csak rajtuk állna – hogyan érhetne véget a háború. A Reuters által megszerzett dokumentum alapján a tartós béke egy minimum 30 napos tűzszünettel kezdődne, amit hadifogolycsere és az orosz ellenőrzés alá került területekre hurcolt ukrán gyerekek hazaszállítása követne.

Az ukrán elképzelés szerint a békefolyamat végső célja egy személyes találkozó lenne Volodimir Zelenszkij ukrán és Vlagyimir Putyin orosz elnök között.

Oroszország ENSZ-nagykövete, Vaszilij Nyebenzja május 30-án megerősítette, hogy Moszkva csak akkor hajlandó egy tűzszünetet fontolóra venni, ha Ukrajna leállítja a mozgósítást és megszünteti a külföldi katonai támogatás elfogadását. Zelenszkij a június 2-án kezdődő tárgyalások előtt hangsúlyozta, hogy Oroszország továbbra sem küldte el a békememorandumát sem Ukrajnának, sem Törökországnak, sem az Egyesült Államoknak.

Ennek ellenére megpróbálunk valamilyen előrelépést elérni a béke felé vezető úton

– fogalmazott Zelenszkij. Az orosz állami média szerint Vlagyimir Megyinszkij elnöki tanácsadó megerősítette, hogy megkapták az ukrán békejavaslatot, de Oroszország csak a tárgyalások során tervezi bemutatni saját memorandumát.

Az ukrán küldöttséget Rusztem Umerov védelmi miniszter vezeti, a 14 fős csoportban katonai, jogi és emberi jogi szakemberek is helyet kaptak, olyanok is, akik a május 16-i megbeszéléseken még nem vettek részt. Az orosz delegáció élén Megyinszkij áll, aki már az első, 2022-es isztambuli béketárgyalásokon is képviselte Moszkvát, valamint részt vett a májusi fordulón is. Az Egyesült Államok, az Egyesült Királyság, Franciaország és Németország biztonsági tanácsadói szintén jelen lesznek, erről Donald Trump amerikai elnök ukrajnai különmegbízottja, Keith Kellogg számolt be.

Donald Trump amerikai elnök elégedetlenségét fejezte ki Oroszország hajthatatlanságával és az Ukrajna elleni fokozódó támadásokkal kapcsolatban, de eddig nem vezetett be újabb szankciókat Moszkvával szemben.

A béketárgyalások következő fordulójára egy nappal azután kerül sor, hogy az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) nagyszabású dróntámadást hajtott végre orosz légibázisok ellen, a jelentések szerint 41 orosz bombázót találva el – számolt be róla a The Kyiv Independent. Egyes sajtóhírek szerint ebben a az akcióban a nyugati szövetségesek is részt vehettek.