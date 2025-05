Törökország mindent megtesz azért, hogy az orosz–ukrán háború véget érjen

2025. május 27-én Szergej Lavrov orosz külügyminiszter (jobbra) és Hakan Fidan török külügyminiszter (balra) közös sajtótájékoztatót tartott Moszkvában.

Fotó: Anadolu/Arda Kucukkaya

A török külügyminiszter bizakodó

Nemcsak a háború kezdetétől próbáltuk megállítani a konfliktust, hanem annak minden aspektusát szorosan követtük. Megosztottuk álláspontunkat arról is, hogy milyen feltételek mellett lenne lehetséges egy tűzszünet

– mondta Fidan. A török külügyminiszter elmondta, hogy moszkvai látogatása után Kijevben fog találkozni Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel és más tisztviselőkkel. Ugyanúgy, ahogy Oroszországban is tette, az ukrán féllel is megosztja majd Törökország álláspontját a tűzszünettel kapcsolatban, és visszajelzést kérnek az ukrán vezetéstől is.