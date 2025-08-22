Ukrajnarobotháborúbúvárdrónorosz-ukrán háború

Búvárokat ölt egy drón a Fekete-tengeren

Öt orosz elit búvár halt meg egy ukrán haditengerészeti drón robbanásában Novorosszijszk közelében – közölte az ukrán hírszerzés.

Magyar Nemzet
Forrás: Origo2025. 08. 22. 12:21
A drónok okozta incidensek miatt új módszereket kell találni a sebesültek kimentésére és kórházakba juttatására, akár robotok segítségével is Fotó: GENYA SAVILOV Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az ukrán katonai hírszerzés augusztus 22-i jelentése szerint egy haditengerészeti drón elvesztette a kapcsolatot az irányítóközponttal, és sodródni kezdett a Novorosszijszki-öbölben. Az orosz parancsnokság öt elit felderítő búvárt küldött a helyszínre, hogy kiemeljék a drónt – számolt be róla a The Kyiv Independent cikkére hivatkozva az Origó.

drón
Az olcsó, de halálos drónok elterjedése, amelyeket mind az orosz, mind az ukrán erők bevetnek, visszafordíthatatlanul megváltoztatta a háború menetét (Fotó: AFP/Genya Savilov)

Mint írták, a búvárok az orosz haditengerészet különleges egységéhez tartoztak, amely magas szintű kiképzésben és modern felszerelésben részesül. A drón azonban a művelet közben felrobbant, és mind az öt búvár életét vesztette.

Novorosszijszk kikötője kulcsfontosságúvá vált az orosz fekete-tengeri flotta számára, miután Ukrajna sikeres támadásai miatt Moszkvának jelentős erőit ki kellett vonnia a Krím félszigetről.

Borítókép: A drónok okozta incidensek miatt új módszereket kell találni a sebesültek kimentésére és kórházakba juttatására, akár robotok segítségével is (Fotó: AFP)
 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekeurópai bizottság

Hogy mi lesz? Semmi nem lesz…

Bayer Zsolt avatarja

2022 szeptemberében felrobbantották az Északi Áramlatot.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.