Trágyát öntöttek a magyar gazdák az Európai Bizottság itthoni képviselete elé + videó

A gazdák mérgesek, felháborodottak az Európai Unió terve miatt. A brüsszeli vezetés 2027 után ugyanis megvonná a terület alapú támogatásokat. A gazdák legfőbb támogatása szűnne meg ezzel – mondta a HírTV tudósítója a Millenárisról, ahol a gazdák tüntettek. A tiltakozók harminc tonna trágyát vittek magukkal teherautón, amelyből egy ládányit több gazda az Európai Bizottság Magyarországi Képviseletének budapesti székhelyének bejárata előtt kiöntött, hogy kifejezze nemtetszését Brüsszel agrárpolitikai tervei miatt. A tudósító kifejtette: a demonstráló gazdák az ország minden megyéjéből érkeztek.

Az Európai Bizottság kiszivárgott tervezete, amely a 2027 utáni közös agrárpolitikáról szól, elvonja a forrásokat, ezzel tönkreteszi a vidéket, odaadja piacainkat, és veszélyezteti a családjainkat kétséges eredetű élelmiszerekkel – mondta felszólalásában Papp Zsolt György, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) elnöke, számolt be a Világgazdaság. Az elégedetlenséget jól mutatja, hogy ma nem csak Budapesten, hanem Brüsszelben is tüntetnek a gazdák, mert ez egy olyan ügy, az első olyan ügy, ami Európa gazdatársadalmát összekovácsolta. Nem fogunk megállni addig, míg nem tudjuk biztonságban a saját és gyermekeink jövőjét – nyomatékosította.

A területalapú támogatást 160 ezer gazdálkodótól akarják elvenni

A tét nagy, 160 ezer gazdálkodótól akarják elvenni a területalapú támogatást – jelezte az egyik legfőbb kifogásukat. – Pedig ez nem ajándékpénz, cserébe megtanultunk fegyelmezetten, szigorú szabályok szerint gazdálkodni – hangsúlyozta. Ebből a pénzből lehet biztosítani a megélhetést, a gazdaság működését, a vetőmagot, a betakarítást és a következő évre való felkésszülést, valamint a bérleti díjakat – sorolta.

Minden ötödik európai ember vidéken él és dolgozik, és ha elveszik a vidékfejlesztési forrásokat, ők hogyan fognak megmaradni, hogyan fog fejlődni a vidék – tette fel a kérdést, hozzátéve, hogy az élelmiszer önrendelkezésünk részét képezi. A NAK-elnök megjegyezte, hogy a magyar kormány a gazdatársadalom mellett áll, amit mutat, hogy az uniós forrásokat a maximális, 80 százalékos mértékben egészíti ki, vagyis minden támogatásként kifizetett 10 forintból 8 forintot a költségvetés áll.

A „lopakodó jogalkotás” nem tesz jót a gazdáknak

Történelmi tapasztalataik vannak arról, hogyan lehet a mézes madzagot elhúzni az emberek kor előtt, majd utána rájövünk, hogy már megint csendben, lopakodó jogalkotással az történik, amit az Európai Bizottság akar, és ami nem jó a gazdáknak – mondta Jakab István, a Magosz elnöke. Most is úgy dolgoznak, hogy az utolsó pillanatig nem osztják meg az információkat úgy kell kilopni azokat, hogy végre tudjuk, hogy mit akarnak rólunk dönteni – mondta, hozzátéve, hogy most is aktuális, amit 2005-ben a gazdatüntetésen mondtak: rólunk, nélkülünk, döntés ne szülessen! Ezt üzenjük most is Brüsszelbe – nyomatékosította.

Az ukrajnai háborút akarja finanszírozni Brüsszel

A Bizottság kiszivárgott tervezet mögött a Magosz elnöke szerint az áll, hogy finanszírozni kell Ukrajna háborúját, hogy majd az Ukrajnában nagy területeket szerzett befektetők az ukránok csatlakozásával már uniós gazdaságokat tudjanak működtetni.

Fotó: Havran Zoltán

Mint arról a Magyar Nemzet beszámolt,

az EU 2027 utáni agrárpolitikájának kiszivárgott tervezete szerint a jövőben a területalapú támogatási rendszer helyett jövedelemalapú megközelítés léphet majd életbe.

A javaslat értelmében jelentősen korlátozzák a nagyobb mezőgazdasági vállalkozások támogatását. A csomag szerint a területalapú támogatás 450 hektár felett lényegében teljesen megszűnne, de már 90 hektár körül elkezdene nagymértékben csökkenni.

A kormányülésen is téma lesz

„Brüsszelben áll a bál! Jól kiszúrtak a gazdákkal” – írta a témával kapcsolatban közösségi oldalán Orbán Viktor miniszterelnök, aki azt is közölte, a helyzet súlyos. Mint mondta, a legújabb brüsszeli terv nyertese Ukrajna, mert az Európai Bizottság rengeteg pénzt irányzott elő keleti szomszédunk számára.

– A javaslat legnagyobb vesztesei pedig az európai emberek. Közülük is a gazdák kerülhetnek nagyon nehéz helyzetbe, mert úgy áll a dolog, hogy a magyar gazdák európai társaikkal együtt jóval kevesebb támogatáshoz juthatnának a jövőben – mutatott rá, majd hangsúlyozta: a kormány a mai ülésén első napirendi pontként foglalkozik ezzel az üggyel.

Orbán Viktor hozzátette: „Az ellenállás legradikálisabb formáját javaslom. Lázadás indul!”

Nem csak Magyarországon, Brüsszelben is demonstrációra készülnek a gazdák: mintegy 350-en demonstrálnak ma délután az Európai Bizottság terve ellen.

Borítókép: Fotó a helyszínről (Fotó: Havran Zoltán)