Kapu Tibor elhagyta az űrállomást, kövesse velünk élőben + videó

Kezdetét veszi a visszaút

A HUNOR-program két vezető szakembere, Örökös-Tóth István és Juhos Norbert élőben kommentálja Kapu Tibor visszatérését a Nemzetközi Űrállomásról. Mint elmondták, most kezdődik a küldetés utolsó szakasza, amelynek során a magyar űrhajós visszatér a Földre. A beszélgetés során kiemelték Peggy Whitson szerepét, aki tapasztalt űrhajósként segítette a három újonc – köztük Kapu Tibor – beilleszkedését. A visszatekintésben szó esett az indításról, a Kármán-vonal eléréséről és a történelmi jelentőségű starthelyről is, amely az Apollo-küldetések idejére nyúlik vissza.

A legénység tagjai eközben elfoglalják üléseiket és felkészülnek az indulásra.

Az élő közvetítés során Juhos Norbert és Örökös-Tóth István részletesen ismertették a küldetés technikai hátterét is. Elmondták, hogy az új űrkapszulát – amely most először vett részt emberes küldetésben – a Crew-10 és a HUNOR-program űrhajósai közösen nevezték el „Grace”-nek. A dokkolási folyamatot követően szó esett a rakéta fokozatainak működéséről is. A SpaceX forradalmi megoldása révén az első fokozat visszatér és újrahasználható, míg a második fokozat biztosítja a megfelelő sebességet az űrállomás eléréséhez.

A szakértők hangsúlyozták, hogy az űrhajó csak egy részében – az úgynevezett kapszulában – térnek vissza az űrhajósok, míg az alsó modul, amely a napelemeket, radiátorokat és egyéb berendezéseket tartalmazza, belépéskor megsemmisül a légkörben.

A visszatérő kapszula azonban úgynevezett esőcsepp-alakú kialakítása révén képes biztonságosan lassítani a zuhanást, és 9,3 köbméteres belső terével – ha nem is tágas, de – a korábbi Szojuz típusú kapszulákhoz képest kényelmesebb környezetet nyújt a személyzet számára. A szakértők kiemelték, hogy az űrkapszula nemcsak személyszállításra alkalmas, hanem jelentős mennyiségű tudományos eszközt, kísérleti anyagot és eredményt is szállít. A visszatérés során tehát nemcsak az űrhajósok térnek haza, hanem a küldetés tudományos hozadéka is.

A folyosó még nyitva áll az űrhajó és az ISS között. A Nemzetközi Űrállomáson maradt űrhajósok segítenek lezárni a hazatérő legénység űrruháit.

A visszatérés előkészületei már tegnap befejeződtek. Kapu Tibor és társai minden kísérletet szakszerűen becsomagoltak, és az űrkapszula belsejében rögzítették. A Crew Dragon kapszula most nem hét fő szállítására, hanem nagy mennyiségű tudományos anyag hazahozatalára van konfigurálva. A belső ülések alatti tárolóterek most csomagtartóként szolgálnak. A Nemzetközi Űrállomáson eközben folytatódik az élet. A hátramaradt legénység továbbra is biztosítja a laboratórium működését, kísérleteket végeznek és várják az új váltást. A tudományos eredmények egy része már most hazatér, ám sok kísérlet fagyasztott tárolásban marad az űrállomáson, és csak későbbi járattal jut vissza. A mikrogravitációs környezet olyan hatásokkal járt, amelyeket a Földön nem lehet modellezni. Például a levegő keringtetésének jelentősége nemcsak az életfenntartás, de a kísérletek pontossága szempontjából is meghatározó.

Az ISS jelenleg Dél-Amerika felett jár, a bolygó éjszakai oldalán.

A Nemzetközi Űrállomás pozícióját az alábbi oldalon lehet követni. A kommentátorok közérthetően ismertették az ISS mozgását is. Az űrállomás másfél óránként kerüli meg a Földet, naponta mintegy tizenhatszor tapasztalva meg a nappal és az éjszaka váltakozását. A béta szög növekedésével azonban a nappali szakasz dominánssá válik, ami nemcsak technikai kihívást jelent, de a belső rendszerek hűtését is megterheli. Ezért döntöttek úgy, hogy a visszatérést biztonságosabb időpontra ütemezik. A közvetítés során bepillantást nyerhettünk a Crew Dragon kapszula belsejébe is. A kommentárok szerint a belső tér modern, letisztult, és nemcsak biztonságos, de esztétikus is, méltó az űrrepülés új korszakához, az „űraranylázhoz”. Kapu Tibor az ablak melletti ülésből élheti át a visszatérés pillanatait, miközben a fedélzeten minden a legnagyobb rendben zajlik.

Kapu Tibor is felveszi az űrruháját. A szkafanderen nemzeti zászló látható.

A szakértők rámutattak arra is, hogy a technológia fejlődése alapvetően változtatta meg az űrhajózás mindennapjait. A vezérlés ma már érintőképernyőn keresztül zajlik, joystick helyett digitálisan kiadott parancsokkal. Az űrruhák is úgy lettek kialakítva, hogy kompatibilisek legyenek ezekkel az eszközökkel, így az asztronauták kesztyűben is kezelhetik a felületeket. A Dragon űrkapszula energiaellátása a dokkolást követően átkapcsol a Nemzetközi Űrállomás rendszerére, ezt a műveletet hasonlatként „köldökzsinórként” emlegetik. A visszatérés tervezése során különösen nagy figyelmet kap a „magas béta szög” problémája, amely miatt az űrállomás akár napokon át folyamatosan napfényben úszik. Ez a felületek túlmelegedését okozhatja, ezért ilyenkor halasztják az érzékeny manővereket, például a leválást vagy a visszatérést. A Dragon visszatérési folyamata szándékosan lassú és fokozatos. A leválás után az űrkapszula több manőverrel csökkenti pályamagasságát, hogy egy biztonságos belépési szöget érjen el. A SpaceX űrhajóinál minden esetben 24 órás „passzív üzemidőt” biztosítanak, vagyis bármilyen vészhelyzet esetén ennyi idő áll rendelkezésre a megoldás kidolgozására, mielőtt az automatikus visszatérés megkezdődne. Ez a fajta óvatosság élesen eltér az orosz Szojuz rendszerétől, amely ugyan gyorsabban tér vissza, de nagyobb fizikai terhelésnek teszi ki az űrhajósokat.

A Dragon űrkapszula visszatérése szigorúan szabályozott, többlépcsős procedúra, amely során minden biztonsági tesztet és rendszerelemet alaposan ellenőriznek.

A leszállás csak akkor kezdődhet meg, ha a célterület időjárási viszonyai megfelelőek – ha nem, az űrhajó tovább kering a Föld körül, amíg a feltételek nem javulnak. A légkörbe lépés, az úgynevezett „deorbitálás”, önmagában már egy gyorsabb szakasz, kevesebb mint fél órát vesz igénybe, de az azt megelőző szintek közötti süllyedés több órás folyamat.

A közvetítésen látható volt, amint Kapu Tibor felvette szkafanderét, amelyen a magyar zászló és neve is jól kivehető volt.

Ezek a szkafanderek elsősorban vészhelyzeti nyomástartásra és tűzálló védelemre szolgálnak, nem pedig űrsétára, három rétegük közül a legbelső a nyomáskiegyenlítést, a középső a forma megtartását, míg a külső a mechanikai és hőtani védelmet biztosítja. Tibor példás teljesítménnyel segítette társait a felkészülés során, szkafanderbe bújt, beszíjazta kollégáit, és a Dragon energiaellátó és életfenntartó rendszereinek átállásakor is aktívan tevékenykedett. A kommentátorok elismeréssel szóltak róla.

Kapu Tibort a Holdra!

– hangzott el félkomolyan. A kapszula visszatérési pályája és időzítése szigorúan előre tervezett, mivel minden mozdulat a földi légköri belépési pontokhoz van visszaszámolva, jelen esetben Kalifornia partjaihoz. Az űrkapszulának előbb el kell hagynia egy 4×5×2 kilométeres térbeli „biztonsági ellipszoidot”, mielőtt önálló útjára indulhat. A leválás után a fúvókák segítségével távolodik el a Nemzetközi Űrállomástól, folyamatosan növelve a térbeli távolságot, amíg teljesen biztonságos zónába nem kerül. A küldetés tudományos jelentőségét jól mutatja, hogy az Axiom 4-es repülés több mint 60 kísérletet vitt magával, melyek közül 25 közvetlenül a HUNOR-programhoz kapcsolódik. Ez világosan jelzi, hogy a magyar egyetemek, kutatóintézetek és technológiai cégek aktívan hozzájárultak a misszió tudományos tartalmához, és a magyar űrhajós program immár a nemzetközi űrkutatás szerves részévé vált.

Az élő közvetítés ideiglenesen szünetel. Az úgynevezett „Loss of Signal” zónákban az űrhajó átmenetileg kikerül a földi állomások látószögéből. A szakértők szerint ez megszokott jelenség, és nem befolyásolja a küldetés biztonságát.

A visszatéréshez szükséges tesztek és ellenőrzések lezajlottak, a kapszula minden rendszere menetkész. Kapu Tibor és társai hamarosan megkezdik a leválást a Nemzetközi Űrállomásról, a következő szakaszban pedig már élőképen is követhetjük majd az indulást.

Folytatódik az élő közvetítés.

A legénység készen áll a leválásra

A visszatérés második szakaszának kezdetén Juhos Norbert és Örökös-Tóth István újra köszöntötték a nézőket. A jelkimaradás után ismét élőképet kaptunk az űrkapszuláról, amely még mindig a Nemzetközi Űrállomáshoz dokkolva várakozik a leválásra. A szakértők ismételten hangsúlyozták, hogy a küldetés lebonyolításában a NASA, a SpaceX és az Axiom Space közösen vesz részt, a HUNOR-program pedig teljes értékű partnerként képviselteti magát. Felidézték, hogy a legénység tagjai rangsor szerint érkeztek a fedélzetre, Kapu Tibor pedig 288. emberként lépett a Nemzetközi Űrállomásra, és ezzel ő lett a 636. ember, aki valaha a világűrben járt. Az elmúlt húsz nap során több mint 320 alkalommal kerülte meg a Földet. A visszatérés pályáját – a „csigavonalas” süllyedést és az ún. „splashdown”, azaz vízre érkezés mozzanatát – szemléletes példákkal magyarázták. A Dragon lassú, fokozatos ereszkedése hasonlít a leálló lánckörhinták mozgásához, ahogy a hinták a forgás megszűnése után visszatérnek a középpont felé.

A legénység lefuttatja az utolsó rendszerellenőrzéseket. Óvatosan kell eljárni, mert minden dokkolás és ledokkolás hatással van az ISS pályájára.

A leválás előtti utolsó lépések is megtörténtek. Lezárták a zsilipet (hedge), vagyis hermetikusan elválasztották egymástól a Dragon űrkapszulát és a Nemzetközi Űrállomást. A köldökzsinórnak nevezett energia- és adatkapcsolat megszüntetése után a kapszula saját rendszereire állt át, az utolsó biztonsági ellenőrzéseket, szivárgásteszteket, valamint a pontos pályaadatok feltöltését is sikeresen végrehajtották. A cél ezúttal történelmi jelentőségű, a landolás a Kalifornia partjaihoz közeli vízfelületen várható, erre eddig még nem került sor egyetlen űrjármű esetében sem. A közvetítésben szó esett az ISS külső robotkarjáról is, amely képes önállóan mozogni és szerelési feladatokat végezni az űrállomás felszínén. Az Axiom Space jövőbeli szerepe is hangsúlyt kapott. A Nemzetközi Űrállomás életciklusa után a vállalat veszi át az üzemeltetést, saját modulokkal és egy látványos, üvegkupolás kilátóval bővítve a rendszert. A szakértők reményüket fejezték ki, hogy Magyarországnak nem kell újabb 45 évet várnia a következő űrrepülésre. A Grace nevű kapszula, amely első bevetését teljesíti, így már teljesen önállóan várakozik a leválásra.

A fedélzeti rendszerek és az irányítóközpont folyamatos tesztjei biztosítják, hogy minden feltétel adott legyen az induláshoz.

A Dragon hajtóműveit – a Draco rendszert – precíz pályakorrekciókra használják. Ezek biztosítják, hogy az űreszköz ne meredeken, hanem fokozatosan, szabályozott szögben térjen vissza, így csökkentve a rá ható extrém erőket. A leválási szekvenciát a zsilip (hedge) lezárása indította el, és egy körülbelül egyórás időablak áll rendelkezésre a biztonságos elszakadásra. A közvetítés során betekintést kaptunk a három irányítóközpont működésébe is. A SpaceX a Dragon műszaki rendszereit felügyeli, az Axiom az űrhajósokért felel, míg a NASA a Nemzetközi Űrállomás teljes működését koordinálja.

Perceken belül szétválik a két űreszköz

A közvetítés utolsó perceiben a szakértők hangsúlyozták, hogy a visszatérés előtti várakozás és a többszörös ellenőrzés nem hiba, hanem az űriparban alapelv. Az emberélet védelme elsődleges, ezért a legkisebb műszaki eltérés gyanúja is a folyamat felfüggesztését vonja maga után. A Grace kapszula felbocsátásának időpontját is többször módosítani kellett – előbb az időjárás, majd egy rakétatartályban észlelt szivárgás miatt –, de ezek a késlekedések a maximális biztonságot szolgálták. Most, a leválás előtt is hasonló alapossággal zajlik minden lépés. A hosszabb időtartam – szemben a Szojuz űrhajók gyors, 3,5 órás visszatérésével – a SpaceX küldetéseinél megszokott óvatosságot tükrözi, a kapszula kisebb terhelésnek van kitéve, így a legénység fizikai állapota is kevésbé sérül.

Kapu Tiborék leváltak az ISS-ről

A legénység parancsnoka, Peggy Whitson néhány perccel ezelőtt megerősítette, hogy készen állnak. A teljes leválási folyamat még néhány percet vesz igénybe, de az irányítóközpontok már sorra megerősítették, hogy minden rendszer rendben működik. Innentől a Spacex veszi át az irányítást, a Dragon pedig megkezdi a fokozatos eltávolodást, előbb néhány száz méterre, majd a több kilométeres biztonsági zónán túl, saját pályára állva indulhat meg a Föld felé vezető útján.

Dokkoljatok le!

– érkezett a földi irányítástól, azaz megkezdődik a leválás a Nemzetközi Űrállomásról.

Megtörtént a szeparáció. Kapu Tibor és társai elindultak hazafelé.

A Kapu Tibort is szállító Axiom–4 küldetés Dragon kapszulája elhagyta a Nemzetközi Űrállomást, és megkezdte önálló útját hazafelé. A következő percekben egy újabb hajtóműmanőver repíti majd távolabb az ISS-től, miközben a kapszula telemetriai adatai már valós időben követhetők, hamarosan pedig a külső kameraképek is visszatérhetnek. Az irányítási központok visszajelzése szerint a rendszerek rendben működnek.

A kapszula sikeresen eltávolodott a Nemzetközi Űrállomástól, Kapu Tiborék hazafelé tartanak

A hivatalos leválás után hat perccel a Dragon kapszula már magányosan haladt az űr sötétjében, vagy inkább világosságában, hiszen a magas béta szög miatt az ISS és az űrhajó is folyamatos napfényben úszik. A visszatérés időpontjának korábbi halasztása nemcsak biztonsági, hanem tudományos szempontból is előnyösnek bizonyult, mivel a hosszabb tartózkodás lehetőséget adott arra, hogy még több magyar kísérletet hajtsanak végre az űrállomás fedélzetén. Holnap, a visszatérés napján – immár a Föld felé közeledve – részletesebben is bemutatják majd a leszállás folyamatát és annak mérnöki hátterét a szakértők.

Addig is, Tibor hazafelé tart.

A Dragon űrkapszula eközben fokozatosan távolodott a Nemzetközi Űrállomástól, és időközben elhagyta azt a több kilométer átmérőjű biztonsági zónát is, amelyet kizárólag a le- és bedokkolási manőverek védelmére tartanak fenn. Ez a szakasz egyúttal azt is jelenti, hogy a jármű hamarosan megkezdheti azokat az irányított pályamódosításokat, amelyek révén – egy napnyi lassú és fokozatos ereszkedést követően – visszatérhet a Földre.

