Ukrajna úgy szeretne az EU és a NATO tagjává válni, hogy közben egy EU- és NATO-tagállamot fenyeget + videó

Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója közösségi oldalán osztotta meg azt a felvételt, amin Ukrajna vezetője burkoltan megfenyegeti Magyarországot. Zelenszkij azt mondta, a „barátságnak” a fennmaradása Magyarország álláspontjától függ.

2025. 08. 25. 10:12
Orbán Balázs Tusványoson Fotó: Kátai Edit Forrás: MTI Fotószerkesztõség
„Ukrajna úgy szeretne az EU és a NATO tagjává válni, hogy közben egy EU és NATO tagállamot fenyeget és az energiaellátását támadja. Tiszteletben tartjuk Ukrajna jogát arra, hogy megvédje magát, de ez nem indok arra, hogy minket is belerángassanak egy olyan háborúba, amely szembemegy a magyar érdekkel” – írta a közösségi oldalán közzétett videó alá Orbán Balázs. 

Ukrajna
Orbán Balázs Ukrajna fenyegetésére reagált (Fotó: Facebook / Orbán Balázs)

A felvételen a következő kérdést tette fel egy riporter Zelenszkijnek:

A Barátság vezetéket ért támadások és az ön Donald Trumppal folytatott tárgyalása után most nagyobb befolyással bírunk Orbán Viktorra, különösen a vétója feloldását illetően a csatlakozási, tárgyalási fejezetek megnyitásáról?

Zelenszkij válasza egy burkolt fenyegetés volt. 

Mindig is támogattuk az Ukrajna és Magyarország közötti »barátságot«. Most pedig ennek a »barátságnak« a fennmaradása Magyarország álláspontjától függ

 – mondta.

Borítókép: Orbán Balázs Tusványoson (Fotó: Kátai Edit Forrás: MTI Fotószerkesztőség)

 

