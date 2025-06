Szoboszlai úgy visszavágott az „uborkázásért” Szappanosnak, hogy az kővé dermedt

Jókedvűen hangolódik a következő, Svédország (június 6. Puskás Aréna, 19.30. tv: M4 Sport) és Azerbajdzsán elleni (június 10. Baku, 18.00, tv: M4 Spprt) két felkészülési mérkőzésére a nemzeti együttes. Szoboszlai Dominik és társai nyugodt körülmények között edzenek az MLSZ központjában, Telkiben. A Liverpool játékosa bombagóllal jelezte, nem engedett ki, egyúttal Szappanos Péternek is visszavágott.

Szoboszlai Dominik túljárt az eszén a Magyar Kupa-döntőn hőssé vált Szappanos Péternek (Fotó: Illyés Tibor / MTI Fotószerkesztőség)

Szoboszlai Dominik varázsolt

A 24 éves középpályás erős, lőtt passzt kapott a kapustól, egy érintéssel levette, egyúttal lekészítette magának a labdát, majd – számítógépes játékokat megszégyenítő módon – 16 méterről bevarázsolta a bal felső sarokba. Tökéletes csavarás volt, Szappanos Péter mozdulni sem tudott. Szoboszlai kicsit még el is szégyellte magát, hogy ekkora dugót zúdított, aztán széles mosoly kíséretében nyugtázta a háttérben figyelő Schäfer Andráséknak, hogy ez pompásan sikerült.

Az eset pikantériáját az adja, hogy azt a Szappanos Pétert mattolta, aki nemrég Uborkának nevezte, amikor a helyszínen, Liverpoolban szurkolt a barátjának az angol bajnokavatón.

A legjobb magyar futballista most a pályán vágott vissza. A gól az MLSZ felvételén látható, s az is hallható, hogy valaki azt mondja: „Állj oda, akkor sincs meg!” Szoboszlainak is tetszett a gól, meg is osztotta a közösségi oldalán egy „Bocs, Tesó” felirattal.

Jöhet a folytatás

Szappanos Péter és a válogatottbeli társak már láthattak jó néhány hasonlóan bravúros megmozdulást Szoboszlaitól edzéseken és meccseken is. Az Európa-bajnokságok történetének legfiatalabb csapatkapitánya 2019-ben mutatkozott be a felnőttválogatottban, 53 mérkőzésen 15 gólnál tart.

Csavart már szabadrúgásból a szlovákok kapujába, ágyúzott távolról a törököknek, lőtte ki a csapatot Izland elleni szólógóllal az Eb-re, panenkázott a németek ellen.

Szoboszlai becenevei is gyarapodnak. Egykori lipcsei csapattársa, Benjamin Henrichs „Kutyának”, Willi Orbán „Kávénak” szólította a magyar focistát, akit Szappanos „Uborkának” nevezett el. Vajon Szappanos Péternek a mostani gólja után mi jutott eszébe Szoboszlairól?