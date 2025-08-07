Ismét a családokkal és az idősekkel szúrt ki a kutyapártos polgármester

„Közel 30 nap üresen áll, a többi idősáv legtöbbjében negyed- vagy féltelítettséggel működik, a nyár közel felében más kerületekben, más településeken (Zuglótól Óbudáig, a II. kerülettől Gyenesdiásig) működő iskolák, alapítványok, civil szervezetek tagjai nyaralnak kerületünk előző ciklusban gyönyörűen felújított szántódi táborában” – írja közösségi oldalán Fonti Krisztina, a Fidesz–KDNP frakcióvezetője. Mint ismert: Hegyvidék szántódi gyerektábora hosszú évekig telt házzal működött. Pokorni Zoltán (Fidesz) korábbi polgármester által vezetett önkormányzat gyönyörűen felújította. Ehhez képest a tábor többször is üresen áll, mert vannak olyan kerületi iskolák is, amelyek azért nem tudtak

Szántódra szervezni tábort, mert túl drágának tartották a mostani önkormányzat által megszabott részvételi díjat.

A kerületi vezetés gyermektáborban is a dohányzással volt elfoglalva. Forrás: Facebook

– Már önmagában ez is botrányos, de ami igazán felháborító, hogy nem jutott hely a hegyvidéki időseknek és a nagycsaládosoknak. Arról is tudomásom van, hogy több kerületi általános és középiskola az önkormányzat által meghatározott, az iskolák által vállalhatatlanul magas részvételi díj miatt nem tudta Szántódra vinni táborozni diákjait. Ezzel szemben Kovács Gergely és momentumos alpolgármestere jókat cigiztek „sportolás” közben a táborban.

A kutyapárti frakció bomlik, a kerület esik szét. Egy viccpárt nem képes kormányozni, ez egyre világosabb

– hangsúlyozta Fonti Krisztina.

A Magyar Nemzet korábban beszámolt arról, hogy a XII. kerületben sarcot vetnek ki a nagycsaládos, nyugdíjas és kis keresetű lakosokra is. Azokat az autósokat is sújtják, akiknek nincs autóbeállójuk, évi 30 ezer forintot kell azért fizetniük, ha a saját otthonuk előtt szeretnének megállni az autójukkal. A kommunális adó emelésével a polgármester javaslatára olyan nyugdíjasoknak is fizetniük kell a teljes összegű kommunális adót, akik tavaly még kedvezményben részesültek. Az adóemelés azért válhatott sürgetővé, mert megborulhatott a költségvetés egyensúlya. Mint megírtuk,

évi több mint 120 millió forintot fizet ki Kovács Gergely polgármester tanácsadókra és szakértőkre a XII. kerületi önkormányzat költségvetéséből.

Az önkormányzathoz érkező új emberek egy része az MKKP és a Momentum politikusa. A családok adóterhei is jelentősen nőttek. Mindeközben a kutyapárti–momentumos többség 50 százalékkal megemelte saját képviselői fizetésüket. Ezt Kovács Gergely kommunikációjában igazságosabb adózásnak nevezi, holott egyszerű családellenes politika rajzolódik ki a kerület új vezetésében. A 40 négyzetméter alatti lakások tulajdonosainak adóterheit összességében kétszer annyival növelte Kovács Gergely, mint a 200 négyzetméter feletti luxuslakások lakóiét.

Borítókép: Kovács Gergely (Fotó: Kurucz Árpád)