A szegényeket, a nyugdíjasokat és a családokat sújtja a Kutyapárt adóemelése a XII. kerületben

A XII. kerületben a kommunális adó emelésével Kovács Gergely polgármester javaslatára olyan nyugdíjasoknak is fizetniük kell a teljes összegű kommunális adót jövőre, akik idén még kedvezményben részesültek. Az adóemelés azért válhatott sürgetővé, mert megborulhatott a költségvetés egyensúlya. Mint megírtuk, évi több mint 120 millió forintot fizet ki Kovács Gergely polgármester tanácsadókra és szakértőkre a XII. kerületi önkormányzat költségvetéséből. Az önkormányzathoz érkező új emberek egy része az MKKP és a Momentum politikusa.

Az idei költségvetésben nincs fedezet erre a jelentős kiadásra, így veszélybe kerülhet a kerület gazdálkodásának biztonsága.

Mindemellett jövőre azoknak az autósoknak is fizetniük kell, akiknek nincs saját autóbeállójuk, az utcán parkolnak. Mindez évi harmincezer forintba fog majd kerülni, azaz tizenötszörös emelést vezet be a kutyapárti többség, és erre jön a kommunális adó emelésének mértéke is.

Fonti Krisztina, a Fidesz–KDNP kerületi frakcióvezetője hangsúlyozta: drasztikus lépésre készül a kutyapárti többség Hegyvidéken. A Fidesz vezette önkormányzat 2023-ban vezette be, hogy azok a nyugdíjasok, akik 200 ezer forintnál kisebb öregségi nyugdíjban részesülnek, kedvezményt kapnak a kommunális adó megfizetésekor.

– Sok olyan kerületi nyugdíjas van, akiknek 2023-ban, 2024-ben kedvezményes kommunális adót kellett fizetniük, 2025-től kezdve viszont teljes összeget kell majd. Javasolni fogom, hogy a hegyvidéki nyugdíjasok esetében az adókedvezmény megállapításakor a jövedelemhatárt kössük az önkormányzati képviselők tiszteletdíjához.

Vagyis 2025-ben 300 ezer forint legyen az adókedvezmény jövedelmi határa

– mondta Fonti Krisztina, aki ezzel az előterjesztéssel készül a következő testületi ülésre, mert szerinte igazságtalan, a kevésbé tehetőseket sújtó adóemelésre készül Kovács Gergely polgármester.

A családok adóterhei is jelentősen nőnek majd. Fonti Krisztina szerint mindezt igazságosnak nevezni, ahogy teszi ezt a kutyapárti propaganda, a hegyvidékiek tudatos megtévesztése. Mindeközben a kutyapárti–momentumos többség 50 százalékkal megemelte saját képviselői fizetésüket.



Mi fog változni a családok adózásában?

Megszüntetik a 40 négyzetméternél vagy annál kisebb lakásban élők adómentességét. A kutyapárti többség arra készül, hogy nekik ugyanúgy évi 15 ezer forinttal többet kelljen fizetniük adóként, mint a 200 négyzetméter feletti lakásokban élőknek. Fizetniük kell majd a 80 négyzetméteres lakásban élő kétgyermekes, a 90 négyzetméteres lakásban élő háromgyermekes, a 100 négyzetméteres lakásban élő négygyermekes családoknak is.

Ők is ugyanazon megítélés alá esnek, mint akik 200 négyzetméternél nagyobb luxuslakásokban, villákban élnek.

Ezt Kovács Gergely kommunikációjában igazságosabb adózásnak nevezi, holott egyszerű családellenes politika rajzolódik ki a kerület új vezetésében. A 40 négyzetméter alatti lakások tulajdonosainak adóterheit összességében kétszer annyival növeli Kovács Gergely, mint a 200 négyzetméter feletti luxuslakások lakóiét. A 40 és 80 négyzetméteres lakásokban élők adóterhei 28 százalékkal nőnek, miközben a 80–200 négyzetméteres lakásokban lakóké csak 17 százalékkal. A 40–80 négyzetméteres lakásokban élők adóterhei összességében hatszor annyival nőnek, mint a 120–200 vagy a 200 négyzetméteresnél nagyobb lakásokban élőké.