Bomlik Kovács Gergely frakciója, a távozó képviselők nem mentek le kutyába

„Nekem személyesen is elemi érdekem, hogy a kerület jól működjön, nemcsak helyi lakóként, hanem civil aktivistaként is, aki az előválasztás kierőszakolásával gyakorlatilag előidézte azt a helyzetet, hogy Kovács Gergely lehessen a Fidesz valódi kihívója. Ezek után mellé álltam, a saját ismertségemet, hitelességemet, reputációmat bevetve igyekeztem a közösségem tagjait is meggyőzni, hogy álljanak a változás mellé, álljanak Kovács Gergely mellé. Nagyon sajnálom, hogy Kovács Gergely nem tudott valódi szövetségest látni bennem, nem tudott bízni bennem, és most ezen folyamat eredményeként engem jelölt ki a fő ellenségnek, árulónak” – húzta alá a frakcióból kilépett képviselő.

Leginkább azonban a kerületieket sajnálom, akik ránk szavaztak, akik megadták nekünk a lehető legnagyobb felhatalmazást, hogy minden eszközünk meglegyen arra, hogy egy mintakerületet hozzunk létre. Ők most jogosan csalódottak, hogy ebben a csapatban is felütötte a fejét a széthúzás, a bizalmatlanság. Megértem őket, és őszintén sajnálom

– írta Visi Piroska.

A másik kilépett képviselő, Kocsis Borbála is sarkosan fogalmazott, azt írta közösségi oldalán: a gyűlölet nem kifizetődő.

Nem fogok lemenni kutyába

– írta bejegyzésében Kocsis Borbála, aki leszögezte: pusztán azért, mert nyilatkozott, Kovács Gergely kirúgta Visi Piroskát. Emellett a polgármester „olyan szinten alázta” a képviselőt, hogy Kocsis szerint ez nem fér bele a Kutyapárt szellemiségébe, ezért erkölcsi kötelességének érezte kiállni Visi, valamint a normális, gyűlöletmentes közbeszéd és politika mellett.

Ezért léptem ki a frakcióból. Így elvesztett két támogatót a polgármester a közgyűlésben.

Erre szokták azt mondani, hogy a gyűlölet nem kifizetődő – foglalta össze röviden a történteket Kocsis Borbála.