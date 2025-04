Kovács Gergely vállalhatatlan több munkatársa számára is

Már a saját szövetségesei is elfordulnak a botrányokat halmozó Kovács Gergely kutyapártos polgármestertől. Lapunk úgy értesült, hogy többen is felmondtak az elmúlt napokban, hetekben a hegyvidéki önkormányzatnál. A távozók között vannak polgármesteri és alpolgármesteri tanácsadók, valamint Le Marietta sem kíván a továbbiakban a XII. kerületi önkormányzattal szerződésben állni, pedig utóbbi a tavalyi európai parlamenti választáson a Magyar Kétfarkú Kutya Párt listáján is szerepelt.

A felmondásoknak hátterében stratégiai és a működést érintő nézetkülönbségek állhatnak.

A Hegyvidéki Önkormányzat megkeresésünkre megerősítette: egy tanácsadó valóban döntött a közszolgálati jogviszony megszüntetése mellett, ellenben nem szóltak az egyéb munkaviszonyok tekintetében.

– Le Marietta közszolgálati jogviszonya a polgármesteri hivatalban jelenleg is fennáll,

azonban nemsokára átköltözik egy kisebb, sötétebb és pókokkal teli irodába, hogy közelebb legyen a vécéhez.

Az egy tanácsadó esetében a felmondás a próbaidőszak alatt történt, amelynek okáról részletesebben nem nyilatkozott – írta kérdésünkre a Hegyvidéki Önkormányzat.

Mint a Magyar Nemzet megírta: a polgármester szereti kikerülni a hosszas közbeszerzési eljárásokat, ezért a szerződéseket több felé darabolták, így azok a közbeszerzési értékhatár alá kerültek. Ezek után már hosszas kiválasztási procedúra nélkül például megválaszthatta azt a céget, amelyik már Ferencvárosban bevált nekik. Emlékezetes volt a március 15-i kerületi ünnep körül kialakult botrány is. Mit arról lapunk is írt, a kerületi iskolaigazgatók a polgármesternek és az önkormányzati képviselőknek írt nyílt levélben fejezték ki felháborodásosukat amiatt, hogy

istenkáromló és droghasználatról szóló szöveg hangozhatott el az ünnepi műsorban, amelynek gyerekek is nézői voltak.

A kutyapártos polgármester nem kért bocsánatot az esetért, az intézményvezetők levelét válaszra sem méltatta, sőt a produkció mellé állt, úgy fogalmazott: olyanokat is szerettek volna elérni, akik nem járnak ilyesfajta rendezvényekre. Ellenben Kovács szövetségese, Visi Piroska, aki az önkormányzat egyházügyi és köznevelési tanácsnoka is, vállalhatatlannak tartotta a Kovács Gergely vezette önkormányzat ünnepi műsorát. Azt írta: „Szeretném tisztázni, hogy sem én, sem képviselőtársaim nem kaptunk előzetes tájékoztatást arról, milyen produkció kerül bemutatásra az ünnepségen. Az előadás szellemiségével nem értettem egyet, és ezt nyíltan vállalom.”