A Városmajor ráncfelvarrására kalapozik Hegyvidék, mert a főváros az alapvető feladatait sem látja el

− Balos oligarchiák, most hozzátok szólok, ne hagyjátok, hogy csak a neres üzletemberek pénzéből újuljon meg a Városmajor! – hívta fel a figyelmet Kovács Gergely, a XII. kerület kutyapártos polgármestere, miután kiderült, hogy húszmillió forinttal támogatja a BDPST Group a Városmajor Fejlesztési Alapot. Tiborcz István, a BDPST Group tulajdonosa az interneten jelentette be, hogy a cég beszáll. Az alapot a II. kerület és XII. kerület vezetése hozta létre nemrég, azzal a céllal, hogy felújításokat végezzenek el a fővárosi zöldterületen, miután a Karácsony Gergely főpolgármester magára hagyta az egyre jobban lepusztuló budai parkot.

Karácsony Gergely főpolgármester nem tudja ellátni az alapvető feladatokat sem (Fotó: Balogh Zoltán/MTI)

Az ügy legnagyobb abszurduma, hogy a főpolgármester abba az alapba akar most befizetni húszmillió forintot, amit azért kellett létrehozni, mert a főváros nem látja el a feladatát. A nyolcvanmilliós alaptőkét a két önkormányzat, a főváros és a BDPST Group biztosította. A Magyar Nemzet kérdésére a Hegyvidéki Önkormányzat elmondta:

a gyűjtés nincs összeghatárhoz kötve.

– Célunk, hogy a beérkezett támogatásokat a környékbeli lakók és a park használóinak igényei mentén fektessük be a park karbantartásába és felújításába. Folyamatosan egyeztetünk civil szervezetekkel, hogy minél jobban be tudjuk építeni a lakosság igényeit az idei fejlesztésekbe, erre példa, hogy május 17-én megrendezésre került a Városmajori Piknik, ahol helyi lakosok véleményét kérdeztük. Az összegyűlt problémákat és javaslatokat egy interaktív térképen fogjuk megjeleníteni a Hegyvidéki Önkormányzat honlapján – mondták. Hozzátették: az eddigi visszajelzések alapján az utcabútorok (például padok) és az infrastruktúra (például kutyafuttató) felújítása az egyik legfontosabb igény, de ezen túl a közösségi szolgálatatásokat is szeretnék kibővíteni.

A lakossági igények azt sejtetik, hogy a főváros a legalapvetőbb karbantartási feladatokat sem látta el. A teljes felújításra koncepció nincs, a pénzt arra fogják költeni, amire éppen a lakosság kéri.



Ennyi pénz gyűlt eddig össze

– Nemrég indítottuk el közösségi adománygyűjtő oldalunkat, ahol online mindenki nyomon követheti a kisebb értékű lakossági támogatásokat – közölte a XII. kerületi önkormányzat. Mint írták: kisebb adományokból a kerület polgáraitól már 1,2 millió forint érkezett be. Hozzátették, hogy a vállalati adományozókkal folyamatosan zajlik az egyeztetés, az eddigi nyilatkozatokban tett vállalások alapján a projektre az idei évi ütemben

100-150 millió forint fog beérkezni.



Két éve bejárást tartott a Főkert a Városmajorban

Még Pokorni Zoltán polgármester idején a Hegyvidéki Önkormányzat és a Főkert együttműködve tartottak egy bejárást a Városmajor karbantartási feladatai kapcsán, a beérkezett lakossági észrevételek alapján. A helyiek szerint az egyik legégetőbb probléma akkor az volt, hogy bezárták a nyilvános illemhelyeket.

Probléma volt az is, hogy fákat, játszóeszközöket rongáltak meg ismeretlenek.

Igaz, a Főkert munkatársai igyekeznek ezeket mielőbb rendbe tenni, de a probléma sajnos visszatérő. A játszótéren vannak idejétmúlt, elhasznált játszóeszközök is. Volt, amire nem várt a korábbi önkormányzati vezetés sem: tavaly saját költségén felújította a Városmajori Gimnázium melletti kosárlabdapályát. Az önkormányzat szerint a fokozott igénybevétel meg is látszott, ezért időszerűvé vált a felújítása. Ráadásul egyesek néha nem is rendeltetésszerűen használták a pályát.

Borítókép: A Városmajor (Fotó: Fürjes Balázs/Facebook)