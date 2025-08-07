Megvan Thomas Müller új klubja, kiváltságos helyzetbe kerülhet a német legenda

Új korszak kezdődik a német futballsztár karrierjében. A 35 éves Thomas Müller idény végén lejárt szerződését nem hosszabbította meg nevelőklubja, a Bayern München, így új egyesület után nézett a 131-szeres német válogatott csatár. Ezt végül Kanadában találta meg, Müller a jövőben az MLS-ben szereplő Vancouver Whitecaps színeiben bizonyíthat.

Thomas Müller hosszú éveken át szolgálta a Bayern Münchent, ám most eljött a váltás ideje (Fotó: Getty Images/Alex Grimm)

Thomas Müller bajnokságot nyerne Amerikában

A kanadaiak szerdai közlése szerint Thomas Müller szerződése 2025. december 31-ig szól, ám a klubnak opciós joga van arra, hogy 2026-ra is megtartsa a németet. Amennyiben a Vancouver él a lehetőséggel, a támadó már kiemelt játékosként szerepelhetne, ami azért fontos, mert ez a státusz lehetővé teszi az MLS-csapatok számára, hogy a liga fizetési korlátján felüli magas fizetést adjanak.

Alig vártam, hogy Vancouverbe jöhessek, és segítsek ennek a csapatnak bajnokságot nyerni. Sok jó dolgot hallottam a városról, de elsősorban azért jöttem, hogy győzzek

– szögezte le legelső nyilatkozatában Thomas Müller.

Tizenhárom bajnoki cím és két BL-siker után távozott

Müller mindössze 15 évesen, az ezredforduló évében érkezett meg a Bayern München ifjúsági csapatához, majd a különböző korosztályos együtteseket végigjárva 2009-ben került a felnőttcsapathoz. Azóta is a bajorokat szolgálta, 756 tétmérkőzésen 250 gólt szerzett és 276 gólpasszt osztott ki. Az évek során 13 német bajnokságot, valamint két Bajnokok Ligáját is nyert a Bayernnel (2013-ban és 2020-ban), amely áprilisban erősítette meg, hogy nem köt új szerződést a legendás labdarúgóval.

Ezzel a videóval jelentette be új klubja Thomas Müller érkezését: