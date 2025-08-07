Rendkívüli

Napokon belül találkozik Trump és Putyin – itt a bejelentés

Így látja a Paksi FC továbbjutási esélyeit Bognár György az ukránok ellen

A Maribor búcsúztatása után az ukrán Polisszja Zsitomir ellen folytatja a labdarúgó Magyar Kupa győztese. A Paksi FC csütörtökön, idegenben kezdi meg a Konferencialiga-selejtező 3. fordulóját, amely előtt a vezetőedző, Bognár György kiegyenlített párharcra számít.

Magyar Nemzet
2025. 08. 07. 11:17
Bognár György, a Paksi FC vezetőedzője szerint a Maribor elleni siker egyértelműen feldobta csapatát.
Bognár György, a Paksi FC vezetőedzője szerint a Maribor elleni siker egyértelműen feldobta csapatát. Fotó: Ladóczki Balázs
A kolozsvári CFR elleni Európa-liga-kiesést követően a Konferencialigában kapott új esélyt a paksi csapat. Elsőre élt is a lehetőséggel a Paksi FC, amely a hazai 1-0-s sikere után idegenben 1-1-re végzett a Mariborral a kvalifikáció második körében, így kiejtette esélyesebb szlovén riválisát. Mindezek után következhet az ukrán Polisszja Zsitomir elleni párharc, melynek első összecsapását Eperjesen rendezik csütörtökön, 20 órás kezdettel (tv: 1. félidő Duna World, 2. félidő M4 Sport).

A Paksi FC az Európa-liga selejtezőjében nem járt sikerrel, de a Konferencialigában még versenyben van
A Paksi FC az Európa-liga selejtezőjében nem járt sikerrel, de a Konferencialigában még versenyben van (Fotó: Barbara Gabriella)

 

Kiegyenlített párharc vár a Paksi FC-re

A 2024 után az idén is MK-győztes Paks trénere, Bognár György szerint jobb állapotban van a csapata most, hogy már négy selejtező és két bajnoki mérkőzés is lement az új szezonból, ráadásul a szlovének elleni siker is lökést adott a játékosoknak.

– A Maribor elleni párharc egyértelműen feldobta a társaságot. Egy komoly, Európában nálunk jobban jegyzett csapatot sikerült kiejtenünk, ami mindenképpen értékes győzelem. Egy ilyen siker mindig jókor jön, és azt érzem, hogy nőtt az önbizalom, valamint a magabiztosság is a csapaton belül – magyarázta a 63 éves edző, akit a klubhonlap idézett. – A sorsolás előtt nem igazán ismertük a Zsitomirt, de azóta megnéztük az előző két európai kupameccsét, valamint az első bajnoki mérkőzését is, így már nagyjából képbe kerültünk vele kapcsolatban. Úgy vélem, hogy egy kiegyenlített párharc vár ránk, ötven-ötven százalék esélyt adok a továbbjutásra. Jó csapat az ukrán együttes, de a miénk sem gyenge, így kifejezetten kiélezett és izgalmas küzdelemre számítok a két csapat között.

A paksiak vezetőedzője, Bognár György kiegyenlített párharcra számít
A paksiak vezetőedzője, Bognár György kiegyenlített párharcra számít (Fotó: Mirkó István)

 

Fizikális futballt játszó csapatot vár a középpályás

A magyar együttes középpályása, Balogh Balázs szintén a paksifc.hu-nak nyilatkozva masszív, erős csapatként írta le a Zsitomirt.

– Az önbizalmunknak sokat jelentett a továbbjutás, hiszen a szezon elején nem voltunk formában. Az előző fordulóban azonban egy nagyon jó csapat ellen sikerült továbbjutnunk, ami lendületet adott. Most viszont már erre a mérkőzésre koncentrálunk, hiszen újabb megmérettetés vár ránk. Feltérképeztük az ellenfelet, ismerjük a játékát, nem lesz könnyű meccs, ezt előre megmondhatom – vélekedett Balogh.

Egy masszív, erős csapattal kerültünk össze: a Zsitomir fizikális futballt játszik, vannak kimondottan jó játékosai. Tisztában vagyunk az erősségeivel, ezekre felkészültünk, ugyanakkor tudjuk, mik a gyenge pontjai, és hol lehet megfogni. Most is két mérkőzésben kell gondolkodnunk, az első meccsen, idegenben jó eredményt kell elérnünk. Ugyanazt a stabil játékot kell nyújtanunk, mint eddig, és úgy érzem, ha ezt sikerül megvalósítani, akkor eredményesek lehetünk.

 

Így szerepelt eddig az ukrán rivális

A Polisszja a második fordulóban kezdet a Kl-ben, és kisebb meglepetésre 2-1-es vereséggel indított az andorrai FC Santa Coloma ellen az eperjesi stadionban. A visszavágón elért 4-1-es sikernek köszönhetően jutott tovább az ukrán klub, amely e két találkozó mellett vasárnap, a Karpati Lviv vendégeként debütált hazája bajnokságában. Akkor úgy nyert 2-0-ra a Polisszja Zsitomir, hogy büntetőt hibázott, ráadásul egy gólját nem adták meg. 

Ruszlan Rotan vezetőedző szerint csapata játéka egyre inkább javul, és bár még sok munka van hátra, a bajnokin, védekezésben már jól megértették egymást a játékosai.

A csütörtök esti, Eperjesen sorra kerülő Polisszja Zsitomir–Paks után augusztus 14-én, Pakson rendezik a visszavágót. A párharc továbbjutója az olasz első osztályú Fiorentinával mérkőzhet meg a főtáblás szereplésért. 

Így szerepelt legutóbb a Paksi FC az európai kupaporondon:

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

