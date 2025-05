Tizenegyespárbaj döntött a Paksi FC és az FTC döntőjén a Puskás Arénában

A kupadöntő egy kicsit felforgatta Budapest átlagos szerda délutáni forgalmát. Az 1-es villamos vonalán a munkaidő végeztével egyébként is forgalmasabb órákban a reggeli csúcsot idézte az utaslétszám, ez pedig jól láthatóan az esti finálénak volt betudható – a többségében Fradi-drukkerek meze, sála, ruházata árulkodó volt. Úgy is fogalmazhatnánk, hogy válogatott meccsnapot idézett a zsúfoltság és a hangulat, azzal a különbséggel, hogy az uralkodó szín ezúttal nem a piros, hanem a zöld volt. Az arénához közeledve már rendőrök vezényelték a forgalmat, de a tömeget leszámítva fennakadás nélkül bejutott a stadionba mindenki, aki oda igyekezett. Hogy a tribünök felé vezető úton mi történt, az már más kérdés, a közösségi médiában többen is arra panaszkodtak, hogy nem működtek a beléptetőkapuk, így tumultus alakult ki.

Nem volt teljesen telt ház, de így is tömött lelátók előtt vette kezdetét az FTC és a Paksi FC kupadöntője (Fotó: Polyák Attila)

A Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) telt házat ígért a bajnoki címért küzdő Ferencváros és az MK-címvédő Paks fináléjára, ezzel szemben még a kezdés pillanatában is jócskán voltak üresen maradt székek a Puskás Arénában, a hivatalos adat szerint 54762-en voltak. Amint a tömegközlekedési járatokon, úgy a lelátón is a „hazai pálya” előnyeit élvező FTC drukkerei voltak többségben, ők pedig már a bemelegítés idején kórusban szidták az MLSZ-t – ennek előzménye, hogy a szövetség ezúttal nem a szokásos szurkolói kártyás rendszert alkalmazta a jegyértékesítéskor.

A Paksi FC edzője változtatott többet

A pályán a két zöld-fehér csapat közül ezúttal a pályaválasztóként jelölt Fradi szerepelhetett zöld-fehér csíkos mezében, a paksiak feketében futballoztak. A tavalyi kupagyőztes kezdőcsapatába visszatért sérülése után Windecker József és Szabó János, a múlt szombati, Pakson lejátszott, 3-2-es Fradi-sikerrel zárult bajnokival ellentétben ott volt a tavalyi fináléban gólt szerző Papp Kristóf, de rajtuk kívül a válogatott kapus, Szappanos Péter is bizalmat kapott. Két korábbi Fradi-játékos, Böde Dániel és Vécsei Bálint a kispadon kezdett. A bajnoki listavezető FTC kezdőcsapata két pontot változott a két csapat legutóbbi találkozójához képest, bekerült a bosnyák Eldar Civic és az izraeli Mohammed Abu Fani, kimaradt viszont a norvég Kristoffer Zachariassen és a mali Adama Traoré.

A Paksot felkészítő Bognár György (szürke felsőben) és az FTC-edző, Robbie Keane meccs előtti kézfogása (Fotó: Polyák Attila)

FTC-fölény, paksi gól

A meccsen eleinte a Ferencváros veszélyeztetett. A 4. percben Szabó János labdavesztése után Varga Barnabás és Tóth Alex is próbálkozhatott, de a paksiak védelme felszabadított, néggyel később pedig Eldar Civic lőtt laposan, 14 méterről nem sokkal mellé. A 18. minutumban Varga Barnabás lövését védte Szappanos Péter, a kipattanóra érkező Tóth Alex pedig már nem tudta a kapuba juttatni a labdát. Paksi részről Dibusz Dénes kisebb hibája után Tóth Barna fejelt közelről mellé, a 32. percben viszont megint a Ferencváros állt közelebb a gólszerzéshez: akkor Matheus Saldanha beadása kissé Varga mögé érkezett, így nem végül is nem került veszélybe Szappanos kapuja.

Már-már úgy tűnt, hogy a fővárosiak fölénye ellenére is 0-0- lesz az első félidő végeredménye, ám a rendes játékidő letelte után néhány másodperccel Tóth Barna távolról lőve meglepte Dibuszt, bevette a Ferencváros kapuját. A gólöröm után a játékvezető, Pintér Csaba azonnal hármat fújt, 1-0-s paksi vezetésnél mehettek az öltözőbe a csapatok.

Az utolsó percekben mentette hosszabbításra a Fradi, végül büntetők jöttek

A rövid pihenő idején egyik edző sem cserélt, változatlan összetételben folytatták a csapatok. A Fradi-táborban örömtüzek gyúltak, de ezt a gyepen semmi nem indokolta, csupán a szurkolók szórakoztatták magukat ekképpen. Az első óra végéhez közeledve átmenetileg le is állt a játék, igaz, nem a pirotechnikai bemutató miatt, hanem mert percekig ápolták az FTC védőjét, Szalai Gábort, aki a Szappanos-kapussal történt találkozása után maradt lent, ám hamarosan visszatérhetett.

Eldar Civic és Mezei Szabolcs küzdelme a kupadöntőben (Fotó: Mirkó István)

Szalai a pályán maradhatott, az FTC trénere, Robbie Keane viszont három cserére szánta el magát a 65. percben: Civic, Varga Barnabás és Abu Fani ment le, Joseph Lenny, Traoré és Alexandar Pesics állt be. Joseph percekkel később a kapuba is talált, a találatot azonban les miatt rögtön érvénytelenítették. Ezt követően eseménytelen percek következtek, már a 91. percben járt az óra, amikor a Paksot erősítő Balogh Balázs szabadrúgásból sistergős kapufát lőtt. Erre válaszul az FTC szinte azonnal kiegyenlített, egy szögletet követően Joseph Lenny közelről bombázott a kapu jobb oldalába a 93. minutumban, 1-1-re alakítva az állást, és ezzel kétszer 15 perces hosszabbításra mentve a meccset.

Az extra ráadás Fradi-góllal kezdődött, ám Traoré beadása után hiába lőtt a kapuba Kristoffer Zachariassen, videóbírós vizsgálat után visszavonták a találatát. Mindezek után maradt az 1-1 az első negyed óra végén is. A fordulás után sem született meg a döntés, így büntetőpárbajig jutott az FTC és a Paksi FC fináléja!

A tizenegyeseket a Fradi-tábor előtti kapura rúgták a játékosok. Rögtön az első lövést, Pesics próbálkozását védte Szappanos, Windecker József viszont nem hibázott, így előnybe került a Paks. A harmadik párban Joseph lövését is hárította Szappanos, de ekkor Dibusz és védeni tudott, így maradt a 2-1-es paksi vezetés. A negyedik körben senki nem hibázott, az utolsóban pedig a Ferencváros részéről Ibrahim Cissé sem, ezzel az utolsó lövő vállát nyomta a döntés terhe.